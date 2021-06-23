科技、锂电集体逼空，这几周周末在长文里面给大家梳理的逻辑，还是比较好的踏准了市场的节奏。





对于现阶段的上涨我觉得大家注意几点。锂电池和半导体的拉升，本质上都是源于现阶段供不应求造成的涨价，但是从持续性上而言，两种持续的能力是不同的。





半导体这边，2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，渠道经销商价格飞涨，爆款型号较2019年涨幅近13倍。海外MCU价格飙涨，MCU替代是市场选择，这对国产MCU企业是长期利好。这也是有国产替代逻辑的品种快速上涨的原因。





但其实大家注意一点，半导体的涨价不是从近期开始的，而是从去年四季度就已经出现。但你看像国科微这种龙头，上涨确实在今年的一季度末，这里面出现了一个季度的时间差，为什么呢？因为去年四季度到今年1季度仍然是消费统治市场。





说白了，资金早就知道有这么个利好，但是认为当时没有必要炒作。原因也很简单——半导体的缺货主要是功率半导体。包括午评和大家讲物联网会带动芯片短缺，短缺也不是高端芯片，而是功率半导体。这两年真正在大幅度消耗高端芯片的是虚拟货币挖矿。





但就现在而言，各国都在围剿虚拟货币，显卡硬盘的跌价是势在必行的，而低端芯片有个问题——太容易扩产。因此半导体的炒作，是一个短时间的行为，短期可能还会有持续性，但是近期看消息面已经过热了，大家要注意做好风险控制。





相比而言，锂电池这边相似，上游的锂矿其实都在大幅度扩容中。大家真正想要把握住行业机会，要看那些存在缺口并且存在巨大技术壁垒不容易被快速扩容的。目前我们跟踪的情况看，电解液和锂盐添加剂是符合这个思路。后续也可以且行且观察。





总的来说，目前看有序轮动吧，科技股也一样，今天涨的是半导体，芯片，光刻胶，明天可能又是鸿蒙直到都轮过了再集体补跌一波再看后势如何了，这个集体补跌可能要在润和软件出来后才会发生，现在也看不清楚。大家不要想着一路长阳，就目前的量能而言不现实，市场还是要在震荡中上行的。