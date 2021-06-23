上午三大指数保持偏强整理，个股方面跌多涨少，外资方面流入50余亿，这里盘面问题不大





最强势的两个题材，一个是半导体，一个是新能源。新能源的逻辑给大家讲过很多，重点说说半导体。半导体在今年是多个利好联动。元的不说，近期MCU的涨价是市场关注的焦点。





2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，渠道经销商价格飞涨，爆款型号较2019年涨幅近13倍。海外MCU价格飙涨，MCU替代是市场选择，这对国产MCU企业是长期利好。这也是早盘有国产替代逻辑的品种快速上涨的原因。





同时，大家需要注意鸿蒙2.0的发布对于芯片的意义。鸿蒙2.0不是华为自己的一个标杆，而是意味着物联网时代已经彻底的来临。





物联网终端有望迎来高增长，根据GSMA，到2025年全球联网设备为252亿台，18-25年CAGR为16%。MCU是物联网的核心零部件，其价值占到物联网终端模组的35%-45%。物联网时代，对MCU的技术要求也在不断提升：





1）高性能：计算性能要求提升，32位MCU占比会进一步提升，AI计算能力正逐步融入MCU；





2）低功耗：物联网设备需要24小时联网，降低功耗是必要趋势；





3）高集成：传感器+MCU+无线模块的高度集成方案将成为一大发展趋势；





4）高安全性：对用户的关键数据进行严格的保护，同时也要防止系统被外部网络攻击。MCU赛道持续繁荣。





而另一方面，受益中国终端制造，中国MCU市场规模增长速度超过国外，同时，目前市场份额被海外半导体大厂占据，国产渗透率低。这意味着国产替代的空间巨大。





1）政策层面给予多重利好，国内融资也变得相对容易；





2）应用终端制造在国内，MCU应用“定义权”在中国，同时国内晶圆代工也越来越成熟；





3）过去近十年，外资MCU厂商在国内的发展，为国内培养了大量人才。国内厂商近几年发展迅速，已经在特定细分领域实现了突破，在多个细分领域完成中低端产品的渗透，未来中国MCU厂商有望走向全面崛起。





从这几个角度来说，半导体的逻辑还有的看，短期盲目追高谨慎一点，但中期的逻辑还远没有走完