市场的消息面比较乱，稀土、碳交易等各种真假消息满天飞，导致了午后整体就是群魔乱舞的状态。





但无论如何，显然市场的重心重新回归权重，这导致表面上今天指数不错。尤其受到原油板块的拉升，中石油的发力带动了指数的反弹。





但其实盘面上很多上影线个股，连小康股份尾盘都回落到一个点，300581晨曦航空也炸板了，本来预计的三峡能源也要炸的结果他要明天再来砸。这种分化到不稀奇，毕竟石油权重与题材刚好是跷跷板效应，不少资金都被石油板块抽走，此起彼伏，受这个分流的影响，日内大部分个股应该是磨盘、拉锯为主





同时，也是因为缺少资金支持，存量开始明显寻找一些能够四两拨千斤的品种，比如次新，次新这一边，因为三峡能源的超预期带动了整个题材的赚钱效应，主板次新，注册制次新也有开始补涨的冲动，301010晶雪，301007德迈仕，300984,301011等都有不同程度的上涨，科创板次新股铁建重工今日上市，盘中直线拉升，股价大涨223%，二次临停，成交额超24亿，换手率近40%。算是目前人气的标杆。





总的来说，市场整体尚可，但权重的持续性存疑，是对于现阶段最大的问题。个股层面上大家谨慎对待追高。而指数层面上我们认为近期还是维持震荡格局为主。





从外部看，外围市场波动加大，特别是美元走强带动人民币弱势，短线对市场带来扰动；而5月经济数据保持韧性，特别是大宗商品价格有所走弱，通胀压力适度缓和；





资金面来看，基金发行升温但北向资金流出，加上本周临近年中时点，预计管理层依然“以稳为主”，不会出现明显偏紧或偏松格局。





总体来看，市场有利因素在于经济持续恢复和通胀压力的缓和，加上基金发行的升温，但海外市场反复和人民币汇率走弱构成扰动，使得大盘经历连续几周的震荡回落之后，短线仍面临震荡整固态势，下方20日、60日均线仍有支持，但上行则受制于量能，还需观察。



