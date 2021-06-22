隔夜美股大幅度反弹，打出了A股高开的基础。这几天反复提示大家，美国那边的货币政策，不会一蹴而就的收紧，甚至所有扬言收紧，都很可能仅仅是政策层面的吹风。所以看待市场要有定力。





早间指数表现不错，但个股分化严重。





从早盘表现来看，不少资金都被石油板块抽走，而石油权重与题材刚好是跷跷板效应，此起彼伏，受这个分流的影响，日内大部分个股应该是磨盘、拉锯为主





因为缺少资金支持，存量开始明显寻找一些能够四两拨千斤的品种，比如次新，次新这一边，因为三峡能源的超预期带动了整个题材的赚钱效应，主板次新，注册制次新也有开始补涨的冲动，301010晶雪，301007德迈仕，300984,301011等都有不同程度的上涨，科创板次新股铁建重工今日上市，盘中直线拉升，股价大涨223%，二次临停，成交额超24亿，换手率近40%。算是目前人气的标杆。





指数层面上看，指数的话有两桶油护盘，问题不大，只需要注意不出现量能不足导致的回落即可。以这个走势来推演的话，本周应该是权重先搭台维稳人心、之后题材再上台唱戏，手中持有的题材股可适当捂着，等后续反弹再考虑进一步的操作。





唯一注意一点，创业板的震荡是明显放量的，一部分题材股在连续一周的拉升之后也开始进入分歧阶段了。接下来的二次启动前，最好有利润的回吐，这样后续的拉升会比较踏实。