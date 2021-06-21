



A股几个主要指数，除了沪深300小幅收跌，其余均红盘报收，这种收盘的情况，说实话，看得人很开心。





A股目前确实谈不上强势，尤其沪指层面上看，成交量仍然处于调整的缩量中，尽管已经回踩3500点前期平台上沿得到支撑。但指数层面并没有快速展开反弹，这可能预示着接下来还会有反复的拉锯。





但相比于上周五的隔夜美股大跌，大A周一的小幅上涨，就显得弥足珍贵。尤其对比周一亚太市场——日经一度暴跌4%，最终收在下跌3%+的局面中，而台湾加权和恒生指数也都收出1%以上的跌幅。应该说，A股是周一全球主要指数中表现最强势的存在。更何况全市场来看，市场仍然保持在了万亿级别以上的成交。





个股方面，红肥绿瘦，上涨股票2728只，下跌股票1435只。





盘面上，军工股航发科技涨停，消息上，18日盘后，空军发布消息称歼20列装多支部队。芯片、华为鸿蒙等科技股中环股份，永太科技，雅克科技，科蓝软件等封板。钢铁股鞍钢股份T字涨停， 西宁特钢、 抚顺特钢、 重庆钢铁跟涨。





鸿蒙、周期、锂电池、医美、消费电子，这一批近期的热点品种轮番上阵，能够看到资金的韧性还是相当强的。





对于现阶段的A股而言，没有太多的不确定性，毕竟百年大庆在即，市场维持一个相对稳定的状态最好。唯一的变数是高位下跌的美股，美联储已经开始通过隔夜逆回购回笼资金了，美元也大幅反弹，对应早盘人民币开始贬值，这对于其他国家金融市场都是不小的地震。





不过客观说，美联储是否有胆量连续收紧是个问题，倒不是说高位的美股云云，而是眼下，美国政府债务率已创150年新高，拜登2022年财政预算又进一步加剧美国债务压力，存量债务维系需要低利率的配合，加之不断创新高的美国股市。因此，中期来看美联储是否能够真的实质性退出QE是一个很大的问题。而市场此前已开始交易联储的“易松难紧”。但另一面经济复苏和通胀高企，确实需要货币政策的配合。





这样的背景下，我们认为，大家需要换个角度体会鲍威尔口中的“尽所能避免市场出现过度反应”——既然美联储无法一蹴而就的实质性退出QE。那么在此过程中，联储可能仍然需要“演演戏”，做一做要退出的姿态，等待真正适合的时机。而点阵图、措辞微调等手段将是控制市场的通胀预期的引导工具。短期来看，联储对市场预期的阶段性管理，可能将加剧市场波动。而另一方面，联储后续动作的幅度和时机，很大程度也会受到后续市场的恐慌情绪如何发酵的影响。





就像去年美股的高位下跌，最终是假摔并且涌向了新的高点。当然，说这些并不是说让大家盲目的看多美股，而是讲A股和中国经济有足够的韧性，我们没必要被海外市场拖着走。包括外资，就算外资受到其国内市场的拖拽短期离场，对于A股内资来说，都应该被理解为绝佳的进场点。反正中长期是真的没什么可慌的



