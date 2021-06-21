



整个市场还是处于震荡的节奏中。周末的降息传闻带来了早盘一定程度上的亢奋。但没有见到金融股的集中暴起。





这种走势很好。毕竟周末外围大跌，早间日经、恒生也是大幅度下挫，日经跌幅超过了4%。这种背景下，A股能够独善其身已经是实属不易，最怕的反而是金融股一波拉升之后，冲高回落的诱多打法。





早盘看鸿蒙、周期、锂电池、医美、消费电子，这一批近期的热点品种轮番上阵，能够看到资金的韧性还是相当强的。





对于现阶段的A股而言，没有太多的不确定性，毕竟百年大庆在即，市场维持一个相对稳定的状态最好。唯一的变数是高位下跌的美股，美联储已经开始通过隔夜逆回购回笼资金了，美元也大幅反弹，对应早盘人民币开始贬值，这对于其他国家金融市场都是不小的地震。





不过客观说，美联储是否有胆量连续收紧是个问题，倒不是说高位的美股云云，而是目前美国政府债务率已创历史新高，存量债务维系需要低利率的配合，加之不断创新高的美国股市。因此，中期来看美联储是否能够真的实质性退出QE是一个很大的问题。而市场此前已开始交易联储的“易松难紧”。但另一面经济复苏和通胀高企，确实需要货币政策的配合。





这样的背景下，我们认为，大家需要换个角度体会鲍威尔口中的“尽所能避免市场出现过度反应”——既然美联储无法一蹴而就的实质性退出QE。那么在此过程中，联储可能仍然需要“演演戏”，做一做要退出的姿态，等待真正适合的时机。而点阵图、措辞微调等手段将是控制市场的通胀预期的引导工具。短期来看，联储对市场预期的阶段性管理，可能将加剧市场波动。而另一方面，联储后续动作的幅度和时机，很大程度也会受到后续市场的恐慌情绪如何发酵的影响。





就像去年美股的高位下跌，最终是假摔并且涌向了新的高点。当然，说这些并不是说让大家盲目的看多美股，而是讲A股和中国经济有足够的韧性，我们没必要被海外市场拖着走。包括外资，就算外资受到其国内市场的拖拽短期离场，对于A股内资来说，都应该被理解为绝佳的进场点。反正中长期是真的没什么可慌得