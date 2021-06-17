整个节前节后市场都在被美联储议息会议牵动，昨晚靴子落地，美股哀嚎一片，今早借着利率决议的这只靴子，A股完成超短线的技术性反弹。





从美联储的表态来看，其货币政策整体维持鸽派：美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变，维持每月债券购买规模保持在1200亿美元，维持隔夜回购交易每位交易商800亿美元限额不变。





鲍威尔在发布会表述鸽派：





1）只要支持措施是必要的，美联储将尽所能支持经济；

2）美联储在改变资产购买计划之前会提前通知，会尽所能避免市场出现过度反应；

3）现在讨论加息还为时过早；

4）即使在加息后，政策仍将保持高度宽松，加息意味着经济强劲，但要取得实质性的进一步进展还有很长的路要走。





其实美联储6月议息会议前期，不少市场观点认为美联储可能会在本次会议上开始讨论紧缩，原因是通胀上行远远超出了联储的3月的经济预测。但是联储的意志非常坚定，是否缩减资产购买不是取决于银行间流动性水平，也不取决于通胀高点是否超预期，而是双目标制是否取得显著进展。双目标制是通胀和就业，那么现在通胀“超额完成任务”，尚未达标的是就业。





但就最近几个月的数据来看，老美的就业恢复远低于预期。所以还是走一步看一步，至少现阶段确实是谈论加息尚早。但更早的是谈论加息对A股有什么影响。





毕竟人家是涨出泡沫的市场，A股是十年不改3000点的初心少年。人家加个息，你哆嗦没完就属于戏多了。





板块方面，半导体大爆发。





早盘有德国英飞凌的涨价预告。午后外媒传出消息，中国将加强对美国的芯片竞争，中国将支持芯片研发和制造项目包括拟定一系列相关金融和政策扶持措施，帮助国内芯片制造商克服美国制裁的影响。





半导体也是从去年跌下神坛之后一直过得很落寞。这个位置消息刺激的刚刚好。市场也确实需要一个新的热点来接过白酒、鸿蒙这些短期高位股的大旗。





至于高位股，酿酒今天出现了高位的资金分歧，我们还是之前的观点——市场主流品种的基本面没毛病，主要的下跌原因，就是股价偏离估值太高了，美联储不可测的风险导致市场选择落袋，而又因为基本面逻辑没问题，市场在当前位置会反复横跳





但总的来说，市场有抵抗，但反弹强度并不高，接下来大概率还是要调一下，至少要有反复拉锯的过程。