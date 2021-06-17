隔夜外盘从美股到黄金一通下跌，源于美联储议息会议的靴子落地。





尽管美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，符合市场预期。但会后公布的点阵图显示，超半数美联储官员预计美联储将在2023年加息两次，而3月的点阵图显示，超半数官员预计美联储将维持当前货币政策至2023年末。





等于加息的预期越发明确，美股三大指数盘中集体跳水跌逾1%，鲍威尔赶紧站出来回应“点阵图是每个FOMC委员个人的预期，并非货币政策委员会的官方立场”，“现在讨论提高政策利率的时机并不成熟，也没有实际意义”。截至收盘，道琼斯工业指数跌0.77%，标普500指数跌0.54%，纳斯达克指数跌0.24%。





美联储的靴子落地，对于泡沫高企的美股或许成为利空，但对于A股而言，没有实质性影响，毕竟我们已经在3000点徘徊太久。而在近期没有其他利空的前提下，美联储的利率决议公布，等于变相加速市场底部确认，也因此，早盘A股展开一轮反弹。





市场反弹重心还是集中在近期的热点上，鸿蒙带动整个电子补涨，常山北明盘中直线拉板，因为300352与000158都是最早与300339一起炒作的，昨天拉了300352，今天拉000158，逻辑是没问题，但是这个题材一直不调整就不充分。所以追买的风险其实不低。





酿酒一度贡献了6家涨停，但临近收盘都出现了炸板的情况。锂电池也大体如此。





其实还是我们这几天给大家分析的问题——市场主流品种的基本面没毛病，主要的下跌原因，就是股价偏离估值太高了，美联储不可测的风险导致市场选择落袋，而又因为基本面逻辑没问题，市场在当前位置会反复横跳





但就以今天早盘的情况来看，市场在当前点位的反弹强度并不高，接下来大概率还是要调一下，至少要有反复拉锯的过程。操作上还是要多一点耐心。