市场终于在长达两周半的高位横盘之后走出一波调整，尤其创业板的长阴线，直接构建了双顶形态。





导致指数大级别调整的原因有几点。





第一，技术上我们反复提示市场已经构建了两周盘中振幅越来越大的扩张三角形，这种形态的出现，往往意味着市场的筹码分歧不断加大





第二，短线锂电池、鸿蒙等题材积累了大量的获利盘，不少个股走出了两周翻倍的强势拉升，股价严重偏离估值后的调整需求也要释放。而上述题材中，大量高涨幅品种本身也是集中在初创业板，这导致了创业板的大幅度调整。





第三，美联储会议靴子落地在即，市场对于本次会议是否会传递收紧信号也存在分歧，叠加第一点和第二点，大量获利的筹码在这个位置选择了兑现。





上述三点的共振，我们认为是今天市场走出调整的重要原因。





不过游资确实还是强，今天润和软件拒绝调整，思特奇，传智教育，美邦服饰，联络互动等都有企稳迹象，短时间内指数调整的大方向不改，但个股还是会有反复横跳的空间，只不过这样的走势，实际操作价值不大。





至于机会，我觉得大家首先还是耐心等待调整结束，沪指第一支撑3490，比较稳妥的看3450附近。而至于题材，一旦做空需求释放完毕，其实现阶段的热点都还是能够继续关注。





比如说今天大幅度调整的锂电池，其实就我们目前跟踪的情况来看，锂电池整个产业还是高景气，包括正极材料的紧缺可能要持续到明年的上半年，而电解液以及锂盐添加剂的供不应求可能会贯穿明年全年。





只不过目前的市场就是但凡有利好，一定是一步到位，但一步到位之后肯定是快速调整。





可另一方面讲，只要回归合理价格就仍然有再次进场的机会。因为基本面对于公司的估值还是形成比较强的支撑。所以就和今年年初我们反复讲白酒一样，行情没有简单的结束，后面还会有反复的。



