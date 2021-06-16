指数层面继续放量下行，调整如期而至。这一波下探第一波低点应该是瞄准3490点附近的支撑。





其实对于市场来说，这个点位的调整，好于强行的横盘。其实从近期市场的波动大家已经能够看出，高位强行横盘之后，一旦出现下跌，个股层面的杀跌会更加惨烈。就像咱们之前讲的，A股的量能结构远远没有到达能够快速突破的阶段，因此，这个点位的调整是比较合理的。





板块方面，锂电股掀跌停潮，天赐材料、华友钴业、天际股份、永太科技、安纳达等先后跌停，多氟多、合纵科技、天华超净、赣锋锂业等多股跌超9%。





市场现在基本上就是游资打一枪就跑的逻辑，其实和行业基本面没什么关系。就我们目前跟踪的情况来看，锂电池整个产业还是高景气，包括正极材料的紧缺可能要持续到明年的上半年，而电解液以及锂盐添加剂的供不应求可能会贯穿明年全年。





只不过目前的市场就是但凡有利好，一定是一步到位——这也算是某种成熟市场的特质。但一步到位之后肯定是快速调整。





可另一方面讲，只要回归合理价格就仍然有再次进场的机会。因为基本面对于公司的估值还是形成比较强的支撑。所以就和今年年初我们反复讲白酒一样，行情没有简单的结束，后面还会有反复的。





早间看消息面，各路神仙开始预测今晚美联储的会议预期。说实话美元的动作对于接下来市场的方向影响很大。尤其考虑到美股的泡沫已经如此巨大，不出意外当然是鸽声嘹亮，但若意外出现鹰派声音，比如承认通胀高于预期，比如讨论缩表等，全球市场必然风声鹤唳，草木皆兵





所以，市场在这个位置表现出谨慎，尤其是近期获利较为丰厚的板块表现出谨慎，我们认为都是比较正常的。