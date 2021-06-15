市场连续14日横盘，并且震荡幅度不断在扩大。这个信号我们在一周前就反复给大家提示——是市场在酝酿调整的信号。而节前节后两个交易日的走势来看，随着指数层面的放量下行，调整可以说一触即发。或者说，这个位置调整一下，其实对整个行情的节奏都不是坏事。





题材方面，华为鸿蒙盘中上演反复横跳，早盘跳水，然后在润和软件的带动下开始绝地反弹，而午后临近尾盘再度跳水，短线情绪彻底退潮。这倒是不太奇怪，毕竟龙头股一周翻倍的涨势确实是太凶了。更何况大量的都是表面意义上 的利好。





但华为这一波炒作或许不会这么简单结束。我们在周末的长文里面做了详细的解读——这次参与鸿蒙的公司在启动前，大部分是市场关注度极低的一批公司，是过去2年“赛道龙头”投资思路下被“忽视”的。而对于这样的公司，任何的边际改善落地都可能是大的弹性。





但另一方面而言，第一批受到市场追捧的公司，整体质地并不优秀。而我们横向纵观历次科技类炒作，都是起步于硬件高潮于软件。真正的主升浪还没有开始。





而从近期拉升的计算机来看，行业估值已经处于历史低位，截止6月11日，计算机行业市盈率（TTM）为55.77倍，低于最近10年历史均值57.49倍。沪深300市盈率（TTM）为14.35倍，计算机板块相对溢价3.89倍，低于最近10年平均溢价4.75倍。持仓方面，2019、2020、2021Q1机构对计算机板块配置比例分别为5.1%、4.2%、3.0%，持仓比例持续下降，板块配置处于相对低位。





如果华为鸿蒙是一个对标谷歌的安卓、微软的windows一样改变整个业态的创举，那么这个炒作一定会有后文。





其他的领域来看，VR今天领跑市场，还是和华为的消息有关，但目前看是纯粹的炒作消息。市场整体上看，还是弱，全天超2900股下跌，跌停票超过30家，连板目前被压制到只剩下2板。





市场还是有调整的需求等待释放，不要着急，耐心等待。