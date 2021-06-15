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放量翻脸，人气遭遇冰点

(2021-06-15 11:36:22)
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指数放量了，开门放量跌，不服不行。关键盘面也不咋的，上涨1275家，下跌接近3000家都算了。主要是涨停太少。

实际涨停才23家。跌停却有10家。连板方面更惨，全场半天才3个2板。3板以上一个都没有，核按钮的倒是一堆。无米之炊难玩得很。

近期那得出手的品种，鸿蒙在调整，这倒是不太奇怪，毕竟龙头股一周翻倍的涨势确实是太凶了。而且说实话，资金对于鸿蒙的承接不弱，前排品种承接还是很强，收盘前龙头润和软件一度冲高到3%+，这一波对于鸿蒙的炒作还是中间件，后续软件上的空间还会更大，有点像之前历次对于科技变革的炒作，都是起步于硬件高潮于软件。所以后面还有的看。

但白酒+有色，几乎主板近期能够扛得住的题材都在大分化或者领跌，尤其有色这种级别的集中调整，至少对盘面还是构成压力。

消息面上，监管对于7万亿级别的银行理财市场开始收紧，按理说这是周末一个利好。毕竟银行理财过去能够通过监管差异，比货币基金高出60~80个基点的收益差，现在看收益毫无疑问是要收窄，尽管放宽了过渡期，但未来资金想要追求高收益，肯定是要变更投资方向的，这对于股市其实是一个长期的利好。

但早盘市场人气确实是比较弱。

早盘赚钱效应都在创业板，直到出现亏钱效应或者核按钮才会结束，从今天的连板来看市场只剩下二连板了，这一数据都堪称冰点了，但是创业板这边却维持着高溢价。图形上，创业板也明显好于主板，沪指目前要看3565的颈线位支撑，如果能够收复，则还是高位震荡，如果收复不了，短期就要当心我们反复提示的宽幅震荡后的调整需求的释放了。

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