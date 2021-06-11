



涨停数近80家，跌停数近30家，热点题材散乱。节前市场最终以一记放量的阴线，完成收官。最近几日在反复横跳中酝酿的分歧，终于在收官战体现出来。





讲道理，指数层面的调整早应该展开，不过是白酒之后的资金过于强势，延缓了市场调整的节奏。但目前来看，高位死叉已经形成，做空动能再放大。相比于日线，60分钟级别的背离已经更清晰的形成。





这种分歧和调整，一方面源于小长假带来的不确定性。另一方面源于节后市场即将面临的美联储议息会议的压力。





从内部来看，白酒高位剧震，椰岛走新高，舍得反包失败，贵州茅台在尾盘走出了集合竞价放量跳水，市值损失接近500亿元。无独有偶，机器人龙头石头科技、信创龙头金山办公等多只大盘股被砸。另一方面，招商银行、伊利股份、恒瑞医药等却被大额资金拉起。





大龙头的调整，与即将展开的指数样本调整有直接关系。但白酒整体而言，高位的估值压力仍然是最迫切的问题。白酒讲过太多，不赘述。





最近几日市场最热门的门面——鸿蒙概念，在高歌猛进中迎来分化。几个没什么实质性利好的所谓的龙头——润和、思特奇、传智、九连——继续保持高歌猛进。





而产业链上的逻辑受益品种，基本上清一色的冲高回落。可以看到鸿蒙的参与资金开始形成比较强的观望情绪。龙头抱团，非龙头开始等待二次买点。我认为鸿蒙的炒作不会这么简单结束。尤其第一波基本上都是连调10个月的低位超跌股，预期差之下带来的疯狂炒作，不足以作为整个概念的样板。鸿蒙回归理性的价值发现还会催生后面的行业机会，我们可以边走边看。





周五最强的堪称浙江本地股。25只涨停。





消息面上，高层发布关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见。





共同富裕示范区这个说法很有年代感又很新。无论如何，理想很丰满，实际的操作很考验政策智慧，以我个人粗浅的理解——最大的问题是，建设共同富裕示范区的钱从哪里来？





温州土地财政依赖度179%，全国第一

杭州土地财政依赖度140%，全国第四

浙江全省土地财政依赖度全国第一（2014年数据，这几年浙江县城普涨到两万+，不知道全国第几）





建设共同富裕示范区的钱要不要继续靠卖地？如果摆脱不了土地财政的依赖，房价维持高位不动，那么固定资产上的共同富裕有多少意义？





如果不依赖土地财政，这笔钱毫无疑问就是要从大企业身上薅。阿里巴巴恰恰就在浙江，怎么对着顶级企业均富？





其实即便不考虑土地财政的问题，仅仅关注房价本身，就是一个共同富裕要面临的难题。我只能说，相信国家的大智慧。





对于浙江本地股的炒作龙头可以参与，二线都不建议追，幅度可以参考这一波陆家嘴的行情。





总的来说，市场如期开始形成震荡分化，不是坏事，跌下来会有新的买点，这一波调整的时间也不会太长，并且，很可能下跌之后就要无缝连接百年大庆的行情。