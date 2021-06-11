早盘两市分化，个股涨跌互半，在宁德时代、阳光电源等权重带动下，创业板一度涨超1%；截至午间收盘，上证指数涨0.25%，深证成指跌0.51%，创业板指涨0.7%。





板块方面，浙江本地股掀起涨停潮，力源科技、宁波方正、开尔新材、杭州园林、中威电子、百隆东方、宁波能源、长城科技、物产中大等超20股先后涨停，杭州高新、山科智能涨超10%，杭可科技、精功科技、双环传动等大幅跟涨。消息面上，中共中央、国务院发布关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见。





共同富裕示范区这个说法很新颖，但也是改革开放之初总设计师定下的终极目标。但理想很丰满，实际的操作很考验政策智慧，以我个人粗浅的理解——最大的问题是，建设共同富裕示范区的钱从哪里来？





温州土地财政依赖度179%，全国第一

杭州土地财政依赖度140%，全国第四

浙江全省土地财政依赖度全国第一（2014年数据，这几年浙江县城普涨到两万+，不知道全国第几）





建设共同富裕示范区的钱要不要继续靠卖地？如果摆脱不了土地财政的依赖，房价维持高位不动，那么固定资产上的共同富裕有多少意义？





如果不依赖土地财政，这笔钱毫无疑问就是要从大企业身上薅。阿里巴巴恰恰就在浙江，怎么对着顶级企业均富？只能相信国家的大智慧。





对于浙江本地股的炒作龙头可以参与，二线都不建议追，幅度可以参考这一波陆家嘴的行情。





其他的板块方面，计算机借着鸿蒙的东风继续走高。我们在本月策略会为学员深度解析的鸿蒙概念，很好的踏准节奏。





鸿蒙相比上一轮信创的大行情有两个区别：





第一，这次直接落地（直接装机升级），比信创超预期的可能性大很多。目前看手机升级后使用还不错，而且潜在装机上亿，所以想要算空间，相关市场都是一个超级庞大的数字，鸿蒙毕竟要致力成为世界第三大智能硬件操作系统生态，而目前参与的公司是数的过来的，因此冲击力更强、速度更快、率先拥抱的都有望受益。





第二，这次参与鸿蒙的公司在启动前，大部分是市场关注度很低的一批公司，是过去2年“赛道龙头”投资思路下被“忽视”的，任何的边际改善落地都可能是大的弹性。





板块9个月调整后大部分公司处于历史低位。本质上，计算机板块经历了9个月的大幅调整，大部分公司都在历史低位，找到一个大主题就自然释放了，所以近期最弱的反而是头部品种。





在核心资产主线修整的时间内，鸿蒙的炒作很可能还将继续持续下去。学员可以好好温习一下我们的会议音频