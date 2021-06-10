节前的倒数第二个交易日





指数层面，情绪出现了好转，尽管市场仍然维持在3581~3630的窄幅震荡区间内动弹不得。但两个信号仍然值得注意。





其一是成交量再一次完成了放大。这是近一周以来的第一次放量。

其二是个股涨跌比上出现了逆转，个股情绪也相对不错。





市场形成这种反弹，与多种因素有关，我们认为同样受益于早盘公布的美国5月消费者价格指数。此前，市场一直担忧，若5月数据再一次预示通胀抬头，节后15日来临的美联储议息会议，是否会就美元的宽松政策提前踩刹车。





但是就美国现在，没人敢说收紧货币，毕竟股市的泡沫太大了，没人承担得起。5月数据上出现了连续三个月的轻微回落，算是给货币政策一个台阶，且行且观察。





白酒开始走出强分化。我们维持之前的观点不变。





而接替白酒上涨，是近期比较火热的鸿蒙概念，计算机板块全面发力。





鸿蒙大会结束后，主题振幅较大，后续机会持续，我们认为真正要关注的需求是两个部分：





1.远期鸿蒙装机量和对应的应用软件装机量；

2.由鸿蒙大量装机带来的适配性项目需求以及二次联合开发。





除了发布会发布的多款搭载鸿蒙OS2的新产品（如华为Mate40系列新版本、MateX2新版本、华为WATCH3系等）；旧机也将逐步推送升级（6月开始华为Mate40Pro、MatePadpro等手机和pad机型将逐步推送升级；明年上半年起华为Mate10、平板M5等比较陈旧的机型将推送升级），装机量逐步增长才能带来真正的机会。





目前国内的计算机板块还是没有脱离超跌反弹的范畴，真正想要走出大行情，需要华为鸿蒙方面更强势的装机数据配合。