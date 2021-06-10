白酒继续降温，调整还没结束。这个位置后续还会有反复波动，不建议大家高位接飞刀。白酒接下来又是一个需要把眼光放长线一点的存在了。





早盘看，白酒消退之后，昨天启动的周期主线也没有表现出太强势的存在，新能源车直接站出来挑大梁。





宁德时代盘中一度涨超8%带动创业板指大幅拉升，整车龙头比亚迪、长城汽车也涨势喜人，趋势看着也有奔前高去的样子。后排光伏今天也集体异动，板块内个股多数涨停。后期可以关注一下光伏板块的趋势投资机会。题材上鸿蒙概念依旧领跑，医美终于迎来复苏





目前的这个点位和技术压力下，在没有更强势的放量前，反弹预期不要太高，依然是一个反复的过程。





对于A股来说，目前的两个不确定因素。中美的对峙是一方面，昨天有一次传出稀土加关税的消息。看来这一波中美的谈判还有的看。另一个就是6月15日的美联储议息会议。





目前全球资本的价格都被美元超发所推高，美元政策会不会延续就成为最重要看点。





但是就美国现在，没人敢说收紧货币，毕竟股市的泡沫太大了，没人承担得起。所以且行且看吧。





马上就是端午节假期，叠加了节后的这个重要事件，节前大概率还是反复拉锯的震荡行情。不要有太高的期待。