



两市继续窄幅震荡，3581点上方这个小平台不多的空间内带着镣铐跳舞。





周三市场能够止跌，周期和白酒是绝对意义上的功臣。白酒不必说，我们昨天和大家讲了。既然分歧并不在于其基本面，而是在于其高估。这就意味着





第一，跌回价值区间就还能操作。第二这个位置存量资金是要自救的，所以接下来还会有高烈度的反复横跳。





今天市场基本上也是按照这么个判断再走。后续白酒还会高位反复。但这个位置就是情绪上的钱了。不值得赌命。





另一个是商品期货大幅反弹带动的周期股大涨，今天高潮的板块是钛白粉，安纳达是龙头。周期的上涨同样是我们在五月初给大家划定的主线之一，现在看当时提示的白酒+周期完美的踏中了市场节奏。





对于周期的上涨，政策上的信号已经太明显。今天发改委还在继续发文件来遏制大宗涨价，毕竟原材料的上涨，对于下游小企业来说，成本的压力太大了。很多没有能力转嫁成本的企业开始陷入停工的窘境





尤其今天公布的统计局CPI，抛开猪肉，全在继续上涨。但好就好在目前我国环境具备一定的抗通胀能力。首先，当前人民币汇率维持高位，能够对大宗商品进口价格上涨形成有效缓冲。其次，较为稳定的人民币购买力，有助于企业工资开支维持稳定，间接缓解输入型通胀压力。





但周期的问题我们说过，这不是一个单纯的因为炒作而启动的品种，大宗的涨价本身是更加宏观的供需关系导致的。是全球疫情叠加的产业结构转型的缩影。只不过中国作为世界工厂，恰恰站在了这两个问题的焦点上。因此大宗的上涨，对于国内很多企业的影响才如此显著。





对于大家来说，其实这就是趋势的力量。就像我们昨天说的，白酒之所以在塑化剂之后一路长红，本质上就在于白酒消费和背后的酒文化屹立不倒。这些真的能够站住脚的中长期逻辑，才会真正催生出牛股。所以我们在选择投资方向的时候，择势往往比择时择股更加重要。