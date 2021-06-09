昨天科技白酒大跌，今天又回到科技白酒轮动。节奏简直酸爽无比。福建金森核按钮带崩连板题材。日播时尚都跌停。





一只跌停的都没有，但是人气却更加低迷。临近午盘市场能够翻红，主要功臣是昨天备受打压的白酒。





白酒板块没有继续杀跌，早盘被惯性砸到-5左右，然后被撸了上来，又一次刺激了神经。确实是强。这也是我们昨天和大家讲的问题——白酒是这一波市场的核心，也是过去几年A股持续性走牛的绝少数板块之一。更是年后北上资金持续加仓的重仓板块之一。甚至是没有之一。





而眼下对于白酒的分歧并不在于其基本面，而是在于其高估。这就意味着





第一，跌回价值区间就还能操作。第二存量资金就还有继续扑腾的可能。所以昨天我们也和大家讲了，这个位置存量资金是要自救的，接下来会有高烈度的反复横跳。





但就和我们上周连续两天讲的那样——白酒这个位置的强势，已经非常类似今年年初那一拨逼空行情的最后的疯狂。对于投资者而言，这个位置的白酒，已经赚得不再是价值的钱，而是情绪的钱。





所以是不建议大家火中取栗的。





另一个是商品期货大幅反弹带动的周期股大涨，今天高潮的板块是钛白粉，安纳达是龙头





从整个市场的层面来看，指数还在勉力维持3581的平台，但是高位的缩量和死叉已经是定局。越来越大的盘中振幅都预示着资金的分歧在加剧。这个位置我们认为调整一下会走得更平稳。