



白酒走下神坛。板块走出13只跌停，金种子、伊力特、古越龙山、金贵就、迎驾贡酒、水井坊、舍得、张裕、酒鬼、大豪科技、老白干、会稽山、金枫酒业一起被杀了祭天。





白酒下跌的原因，消息面最直观的是“国有土地使用权出让收入划转至税务部门征收。”





“国有土地使用权出让收入”，说白了就是卖地钱。以前这钱是地方的国土和财政两大部门来收，进入当地的政府性基金预算管理里，是各地重要的小金库。现在地方的国土和财政把收钱的事转告地方税务部门，然后税务去收。





虽然说通知里面讲，只是改变了征收流程，地方该怎么收该怎么花是照旧的。但这等于是中央直接在地方的小金库上插眼了嘛。地方的卖地收入一直不怎么透明。有的地方收了卖地钱后，违规返还回去；有地方则是虚空卖地，刷了数字但没有真收到钱。





但是这事儿怎么就成了白酒的利空了呢？其实逻辑非常感人——土地财政收入挤水分，地方财政短期就要面临扰动，地方政府想要平抑扰动，无非三条路——一是压缩消费，二是在股权上做文章，三是期待消费税征收权快速下移。





压缩消费暂且不表，消费税这事儿的影响目前也没有统一的共识，但市场目前比较倾向的是对龙头反而成为利好，毕竟卖3、5瓶地产酒还不如一瓶茅五泸给当地贡献的税收多。





所以目前最直观的就是股权问题，于是逻辑来了——由于白酒最近几年涨幅巨大，而且也的确不再便宜，所以随着地方政府财政阶段性偏紧的局面出现，可能会陆续出现一些国资减持的情况。而且眼下是已经有两个地方的政府在减持白酒股权来改变财政状况。





这成为了酒企高位杀跌的一个核心逻辑。





其实对于白酒而言，我们上周在周末的音频里面给学员已经分析过——接下来的市场再赚就不是价值投资了，而是情绪的钱。咱们在文章里面也两次给大家讲——白酒这个位置，已经非常像今年春节前最后一波疯狂的架势。





所以高位追白酒，我们只能感叹一声——壮士。





但你说白酒的故事就此结束了吗？我认为是没有。





第一，白酒的下跌，不论是否源于地方减持的预期，首先根植于目前估值的高企。板块估值已经是历史第三高估值点，而具体到个股，大量的牛股已经刷新估值新高。白酒的下跌，首先是源于过高的估值！





第二，白酒的下跌，基本面改变了吗？从公司层面来看，我们一直在与国内一二线酒企保持着密切沟通。今年以来，洋河实施双品牌计划，目标实现营收10%以上的增长，营销变革初见成效，今世缘预计近期推出四开新品，舍得聚焦“舍得+沱牌”双品牌，复星赋能加速发展，口子窖发布兼香518新品，实现更高维度价格带卡位，水井坊入局酱酒，携手国威打造一流酱酒品牌，未来增长突破可期。白酒整体的基本面改善并没有被证伪





第三，资金的偏好改变了吗？我们自今年初白酒大调整后，反复提示大家注意回调买入机会，逻辑其实非常简单——A股在机构投资者以及大资金持续进场的背景下，你真的能够找到另一个基本面如此好的行业来吸纳这些资金吗？





所以白酒的上涨首先源于酒企的业绩，源于中国的酒文化。这些基础不改变，构建于价值上的价格波动都是短期行为。





因此，白酒的走下神坛，源于估值上的过于奔放，是一次价格向价值的合理回归。但白酒的下跌并不源自于其基本面的改变。白酒企业仍然拥有最坚实的基本面。当然，时间进入二季度尾声，市场也需要中报业绩来为这一判断进行验证。





一旦白酒的基本面被市场检验，且股价再一次回归合理区间，我们认为优质白酒股将再一次迎来最佳的买点。





所以故事结束了吗？没有。





每一次离别都是为了更好地相聚。