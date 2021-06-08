高位白酒股开始下跌了。前几天再一次上涨的时候，其实已经在跟大家讲——不要追高了。尽管我们算是最坚定唱多白酒的，但是这一波高位拉升确实是比较凶。也和大家反复说了几次——这一次白酒的逼空特别像年前板块疯狂时刻的翻版。





而今天再看，果不其然开始出现下跌。





舍得、迎驾、老白干、水井坊，这些前期领跑的二三线白酒股开始迎来高位的集中下挫。龙头的这种走势对于白酒短期而言会构成比较大的压力。但是白酒的故事不会这么结束，接下来高位的反复肯定还是会有的。毕竟这么多资金扎堆在里面，有一些还是要自救一下。不过高位股仍然是不建议大家跌下来火中取栗。





酒的机会，要看补涨品种。不过这也是本轮调整后的后话。





其实你说白酒墙倒众人推，大家都开心了大可不必。毕竟白酒真的是牛了这么多年。





印象中白酒的最后一次板块集中调整就是当年的塑化剂和限制三公消费。之后就是一骑绝尘的上行茅台当初几百块，水井坊也才5块左右的价格，15年牛市走到现在只有酒是牛了这么多年，今天跌一下也只能说是市场正常的行为。至于后面酒还能不能继续牛下去，我认为只要回归合理价值，就还是有资金要追的。





逻辑其实并不复杂，还是我们之前讲过的问题——A股在机构投资者以及大资金持续进场的背景下，你真的能够找到另一个基本面如此好的行业来吸纳这些资金吗？白酒的上涨首先源于酒企的业绩，源于中国的酒文化。这些基础不改变，构建与价值上的价格波动都是短期行为。





所以涨是命，跌也是合理的价格波动。不要神话，也不要盲从。





除酒之外其他板块的分歧其实并不大，锂电还有二个一字板，科技也有一字板并有多家助攻板，更不用说券商一改过去天天换龙头的局面，光大证券走出了二天龙头当仁不让了，最坑的是上海本地投今天也迎来了集体反包，上海这个消息是一波三折，这一波把资金溜得够呛。不过炒地图的热情和难度也就提高了。接下来的持续性反而要看白酒里面出来的资金程度。





整体而言，市场还是大震荡中寻找机会。





多说一句，茅台仍然是白酒的定海神针，板块是调整还是反转，你要看茅台股价的方向。