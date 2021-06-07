华为成为了今天整个行情的关键因素。





一方面，鸿蒙OS带动了整个软件以及操作系统概念品种的集中拉升。另一方面华为子公司投资光刻机的消息也带动了半导体产业的爆发。当然，这里面东南亚以及台湾的疫情也是直接导火索。





当然，华为的鸿蒙OS是否完全是国产似乎仍然是舆论场争论的焦点，但对于资本市场来说，这不重要。





对于从技术层面出发来说，所谓技术国产本身就错误理解了现代技术发展规律，我们真正需要的是一个国际化的本土企业主导，才能开发出一个具有世界级影响力的国产操作系统和生态，放眼国内似乎只有华为。





Linux内核由全球各地技术人员开发和维护，并不属于任何国家。微软、谷歌、苹果等国际化巨头也是来自世界各地的工程师们共同开发，它们的国际影响力使得它们的产品普及全球。因此，我们真正需要的是一个国际化的本土企业，只有这样的企业才能拥有全球的人力资源来进行技术研发，全球的市场来销售产品，以及全球的影响力来培植一个生态体系。没有这样的企业主导，我们无法打造一个世界级的国产操作系统。





对于一个操作系统的成功与否，其实又是跳脱出系统之外的，最关键的是生态。世界级操作系统无一例外都建立完成了统一的技术体系（从软件开发包到软件应用服务）和配套的商业模式，这也是鸿蒙系统必须要建立完成的。





这也是为什么市场对生态的预期这么高，根据公开数据和我们测算，2025年中国IOT设备连接数120亿个，鸿蒙渗透率将非线性增长，相对保守假设鸿蒙2025渗透率20%，测算2025年鸿蒙硬件市场空间1308亿元，软件市场约为硬件的25%，总市场规模约为1700亿元。





这个凭空出现的蛋糕，毫无疑问对现有的国产软硬件巨头都是巨大的利好。也因此，今天来看，半导体+计算机这两个一季度之后相当低迷的存在突然集中发力。尤其计算机，已经连续调整两个季度。甚至不少品种，从去年三季度之后就离开主流视野。





诚然，鸿蒙带来了软件自研领域的巨大想象力。大家都在想着鸿蒙能否在万物互联时代像商用计算机的IBM，PC的微软、移动的谷歌一样，成为新一代的霸主，并且释放巨大的红利给国产软件。





但毫无疑问这是一个漫长而艰辛的过程。我们并不是唱空国产，相反，我们非常希望看到国产系统的崛起。但没有一个操作系统是可以越过数十年的技术差距一飞冲天的，至少就目前来看，华为要走的路还很远。希望未来的华为能够越走越远，与我们警惕TMT的狂欢中有多少概念炒作的影子并不矛盾。





这是希望大家重视的。





相比于事件驱动，周一啤酒的暴涨其实看得很舒服。周末在短线池给学员提示了啤酒品种，今天板块强势上涨，我们提示的品种走出涨停。啤酒的逻辑很简单。去年一波集中停产，开始走提价路线。行业开始释放红利。而今年来看，白酒已经飞天，啤酒板块涨幅不大，最近又有高毅等机构调研龙头，下周欧洲杯又要开打。一系列因素影响下，走一波补涨是非常正常的。





同类的逻辑比如黄酒、葡萄酒，上周为学员提示的古越龙山，也是完成六连阳，18%的涨幅，恭喜所有上车的学员。





我觉得对于普通投资者而言，把握好这样确定性的机会，远比听故事丈二和尚摸不着头脑的瞎追，要更容易把握市场的机会。





与这些相比，上周疯狂的锂电池，周一也形成了比较强的分化。最大的原因还是在于宁德时代的解禁。





本周市场将迎来今年限售股解禁规模最大的一周，其中本周四解禁压力最大。2021年A股市场限售股解禁规模预计为5.47万亿元，其中本周解禁规模为4706亿元，本周四解禁规模为4300亿元。





宁德时代首发股份大规模解禁是导致本周A股解禁规模较高的主要原因。本周宁德时代将有9.52亿首发股份解禁，解禁市值约为4116亿元，占本周A股解禁总规模的比重约为87.5%，这导致本周创业板、电气设备板块解禁压力较大。





我觉得对于解禁，大家把握几个特征——





（1）相较于首发股份解禁，定增股份解禁更有可能对个股短期表现产生负面影响；





（2）对于首发股份，只有当其解禁压力达到一定程度后，其才会明显压制个股短期表现，而对于定增股份，随着解禁压力提升，其个股短期表现也越来越差；





（3）对于过去一段时间内股价涨幅过高或者持续低迷的个股，当限售股解禁后，其短期表现也会明显承压。





总的来说，市场仍然是震荡中上行，方向和策略都没变。