华为成为了今天整个行情的关键因素。





一方面，鸿蒙OS带动了整个软件以及操作系统概念品种的集中拉升。另一方面华为子公司投资光刻机的消息也带动了半导体产业的爆发。当然，这里面东南亚以及台湾的疫情也是直接导火索。





就目前来看，半导体+计算机是毫无疑问的市场龙头。





这两个板块都是一季度之后相当低迷的存在，尤其计算机，已经连续调整两个季度。甚至不少品种，从去年三季度之后就离开主流视野。





诚然，鸿蒙带来了软件自研领域的巨大想象力。大家都在想着鸿蒙能否在万物互联时代像商用计算机的IBM，PC的微软、移动的谷歌一样，成为新一代的霸主，并且释放巨大的红利给国产软件。





但毫无疑问这是一个漫长而艰辛的过程。我们并不是唱空国产，相反，我们非常希望看到国产系统的崛起。但没有一个操作系统是可以越过数十年的技术差距一飞冲天的，至少就目前来看，华为在万物互联和移动终端上所展示的鸿蒙都是两套不同的系统。





希望未来的华为能够越走越远。但就眼前来说，TMT的狂欢多少还是有概念炒作的影子在里面。





相比于事件驱动，早盘啤酒的暴涨其实看得很舒服。周末在短线池给学员提示了啤酒，早盘板块强势上涨，我们提示的品种走出涨停。啤酒的逻辑很简单。去年一波集中停产，开始走提价路线。行业开始释放红利。而今年来看，白酒已经飞天，啤酒板块涨幅不大，最近又有高毅等机构调研龙头，下周欧洲杯又要开打。一系列因素影响下，走一波补涨是非常正常的。





我觉得对于普通投资者而言，把握好这样确定性的机会，远比听故事丈二和尚摸不着头脑的瞎追，要更容易把握市场的机会。





总的来说，行情继续再震荡中寻找上行的契机，而市场在个股选择以及赚钱效应上表现良好。