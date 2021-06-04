周五市场其实最关注的就两件事儿。一个算是乌龙，毕竟印花税可不只是证券市场，这个我们在中午午评中就给大家说了——3600点不太可能降印花，不要追高券商。另一个是昨晚外围的消息。





拜登前脚通话开始正常沟通，后脚就把华为、中芯国际等59家中企列入黑名单。这也是今天市场低开的重要原因。今天看很多人在分析这件事儿，但是都没说在点子上，我觉得简单给大家说几个重点——





首先，大家要看好，这个所谓的黑名单是8月2号生效，跟川皇一个套路——这个禁令无非是在中美恢复贸易对话谈判的筹码。所以目的究竟是打？还是以打促谈？这一点大家要先搞清





其次，美国究竟想要什么？美国目的是应对疫情大印钱的后遗症大通胀，当然最简单的办法就是缩表加息，但是他不敢。美股这么大的泡沫承受不住，上次吹吹风就崩了，赶紧改口，现在谁都不敢提。而且美国国内的经济复苏严重低于预期。





所以应对通胀第一步就是减关税。但是减关税要给国内交代，之前你越加税生意越大，去年还刷新了中美贸易额新高。怎么搞？直接认怂是不行的。所以白宫就要给自己台阶。这一手黑名单，就是台阶。





老美今年喊话要对话，喊了半年了，我们不屌他。还天天搞意识形态恶心我们，屌你干嘛？刚官宣恢复通话就来这一手，有点恶心，其实侧面证明了想要我们做什么——肯定还就要人民币贬值，对冲通胀。减关税对目前的美国来说治标不治本，就像前面说的，最后还是要缩表加息。那时肯定也要我们大放血，当然那是不可能的，上一次我们都没有，眼下国内经济复苏这么好就更不会了。





扛着呗，看看谁耗得起，所以美国这一手为啥今天市场没什么反应？我觉得这么说大家就懂了，高手对决比的是定力，谁先莽上去反就是心里没底。





至于后续的博弈，给大家及格参考——人民币贬不贬值，贬多少。老美怎么减关税，什么时候放出缩表的信号。





回到市场上来，其实今天两则消息还是对盘面构成比较大的影响。所以真实的情绪大家要剔除这些扰动之后再分析。比较典型的特征：





1.早盘低开后快速拉升

2.拉升始终未放量

3.昨天领跑的周期股今天领跌

4.今天最终领跑的锂电和半导体板块之前已经连续调整两个交易日





抛开中午的印花税乌龙。其实大家能够看到，市场整体还是人心思涨，但是情绪确实是低迷，这直接体现在低开之后并没有明显的抄底资金涌入。而且板块上继续延续着近期的快速轮动特征。





尤其从波动幅度来看，市场还是放量滞涨，且盘中波动继续加大的状态，很可能今天的低开并不是调整的结束，记下来还有回踩的需求。





当然，回踩是机会，我们一直给大家提示回踩注意白酒的进场点。今天白酒股再一次藐视一切。板块大涨3.5%，皇台酒业、伊力特等三线酒涨停，舍得继续暴涨，很有点节前逼空的感觉。白酒这个位置不适合追了。天空才是他的尽头，少年不知白酒香，错把科技家满仓。但是疯狂之后，市场会寻找新的方向。





周末我们给大家好好说一说，一旦回调，应该关注哪些方向。



