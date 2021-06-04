隔夜，中美的消息使得市场走出了大幅度低开。前脚通话开始正常沟通，后脚就把华为、中芯国际等59家中企列入黑名单。说实话有点迷。美国目前需要与中国的贸易协作来解决其国内的通胀问题。但同时又不想放松与中国的科技竞赛。。。天下哪有好处都归自己，问题都甩给别人的好事儿？





其实也挺好，白宫这一手牌，甩在脸上，国内投降派又可以消停一段时间。





从早盘A股的情况来看，消息面导致的低开之后，市场直接开始拉升。这个消息主导的下跌，其实呼应了咱们这几天提示的——日内波动加剧市场还是有调整需求要宣泄——的判断。而早盘的拉升翻红，还是非常给行情提气，证明整体市场的方向并没有改变。





唯一的问题，就是早盘成交始终没有放大，甚至在萎缩。侧面反映了，跌下来之后其实并没有太多汹涌的资金抄底。这是一个比较弱的信号。所以整体上看，就是方向继续上行，但过程是震荡上行。





不过临近收盘，一则消息打破平静。





全国人大常委会法工委发言人臧铁伟指出，2021年2月，常委会第26次会议对印花税法草案进行了初次审议。考虑到印花税实际运行基本平稳，总体上维持现行税制框架不变；同时，根据各方面的意见，拟对草案二次审议稿作以下完善性修改：一是，适当降低税率；二是，进一步明确印花税的征税范围；三是，完善税收优惠规定。





收盘前三分钟，这个消息是一石激起千层浪——西南证券直接封板，财达、中金、国盛金控、华创、方正、兴业等券商全面大涨。





降低印花税当然是重大利好。但注意一点，印花税里面包含股票印花税，但股票印花税并不是印花税的全部。尤其市场目前的点位是3600点，并且在过去两年零一个季度里面保持了震荡上行的趋势。这样的市场管理层是否真的会降低印花税来刺激？





是个大问题。且行且观察，券商不建议追高



