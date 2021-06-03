







今天上午，说是微信圈里突然传出—条消息 上海浦东新区要升级为特区。随后，上海本地股大涨。推波助澜的，上周的一个信息也开始在市场上发酵——上海市政府副秘书长陈鸣波 5月26日在第十八届上海衍生品市场论坛透露，近日，中央制定印发了13号文（即《关于支持浦东新区高水平改革开放 打造社会主义现代化建设引领区的意见》），支持上海在新的起点上，进一步完善"四大体系"（金融场体系、产品体系、机构体系、基础设施体系），增强全球资源配置能力，加快推进国际金融中心建设。





浦东金桥上午即封死涨停板。午后，上海板块涨停个股逐渐增多，涨停数量一度达17只。





主要这一波消息到现在为止都没有官方回应，就比较奇怪。而且大家看看龙头的浦东金桥以及陆家嘴，昨天就出现了明显的资金异动，是不是有一些别有用心的资金在炒消息？不知道。





这种消息要是真的也应该是官方宣布，要是假的毫无疑问就是扰乱秩序，只能说不信谣不传谣，等待官方核实。





不过讲道理，上海本地股在历次的利好行情中都比较火。2013年上海自贸区刚成立的时候，上海本地股就曾经大火过。“炒地图”这个说法就是当年上海自贸区的炒作带出来的。如果这一次的消息属实，那么，是否也会像8年前那样，再火一次呢?





而且最主要的是上海自贸区的炒作，其实资金是总结了一套方法论的。上海自贸区的炒作路径有三条：





第一条路径是拥有园区建设，土地资源，此类首先受益的公司，像上海的陆家嘴，雄安当时的华夏幸福都是差不多这么个逻辑





第二条路径就是地区特殊性受益的品种。对于上来说当时是物流外贸相关公司。后来到了雄安变成了水处理的标的。





第三条路径是远期发展相关的企业，上海这边就是离岸金融，人民币自由兑换业务相关公司。





如果啊，如果这一次浦东的消息坐实，若要再炒这个板块，估计也脱离不了这个框架。





不过，说实话炒地图这玩意已经是上一轮牛市玩剩下的东西了。现如今见的多了说实话不好讲故事。雄安概念股一飞冲天然后一地鸡毛，深圳40周年的炒作也并不算高。值不值得一把梭哈，这确实是需要大家斟酌。





午后市场的回落，和白酒有关系。白酒板块的一日游，打了市场一个措手不及。我们在午评里面其实也说的很清楚，核心资产这类标的，只适合提前布局，今天这种拉升，已经很有节前最后疯狂的味道，反正位置太高，最高的可操作性和性价比都太低。





所以我们反复在前期提示——市场回调中，要重视核心资产尤其白酒的布局。





这个思路已经是经受住市场验证的。





当然，大家能看到今天白酒的疯狂，山汾突破历史高点，水井坊高位8天横盘之后，今天强行上攻。再一次逼近估值高点，调整一下是必然，但是未来白酒的行情没有真正结束，回调到位还是可以继续参与的。





指数层面我们只说一点，也是昨天就在强调的——盘中振幅加大，量能却也在同步放大。不是好事情。放量滞涨、筹码分歧加大，很可能是在酝酿回调。