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白酒才是永远的神

(2021-06-03 11:44:13)
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早盘北上资金流入超30亿。一改这几天分歧的局面，而北上资金的重新进场，市场也结束了多品种高速轮动的群雄混战，完全集中在核心资产这边。

两市资金大幅度流入酒类，少量流入有色，恰恰是我们在五月出划定的两条主线。而医美、汽车这些仍然在承受资金离场。这几天快速宣泄的半导体也进入散场模式。

二线白酒全面暴起。山汾突破历史高点，水井坊高位8天横盘之后，今天强行上攻。一线品种茅五泸也一改往日沉默开始上涨。说实话是真的好看。

但注意一点，白酒这个位置的集中发疯，有点节前的味道了，反正位置太高，追高的可操作性和性价比都比较低。所以大家今天再看我们反复提示的要注意白酒的机会，其实就是指这样的情况。核心资产品种，如果不在回调的窗口中果断进行建仓，一旦真正进入爆发阶段只有望洋兴叹。

白酒这个位置，跟随我们做好建仓的学员会非常舒服。但没有底仓的投资者，就非常尴尬。而震荡市的特征又是很可能在短时间内集中拉升某一个板块，所以一旦错过之后可能会难受相当时间。这个位置没底仓真的是只能望洋兴叹了。

已经进场的朋友，则注意一点，二线酒已经纷纷逼近历史高点。这一波生拉硬拽，如果后期没有更大的成交跟进，就要小心回调。行情不是一口吃个胖子，还是要反复的争夺。所以盘感好的朋友，一定要做好波段的策略和设置。

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