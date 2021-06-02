北上资金继续高度分歧，这几天高层以及官媒连续对人民币汇率喊话，这对于近期汹涌而来的外资是一个釜底抽薪。





从宏观上看，北上资金对A股的配置受汇率、美股以及事件性因素的扰动非常显著。从历史数据来看，北上资金与人民币汇率水平以及美股的走势存在一定的相关性。这是符合经济学基本原理的：人民币升值吸引国际资本流入，美股的走势与正负面事件影响外资的风险偏好，进而影响外资流入A股的节奏。





而外资对于A股而言，又已经是非常重要的一股力量。截至2021年5月底，上资金持股市值达到2.6万亿，占流通A股的比例达到3.8%，这个数据在2017年初只有0.5%。





而随着外资受到政策降温，市场第一是明显的振幅加剧。第二是板块再一次在缺少主导资金的驱动下出现了快速轮动。





所以近期反复提示大家不要追高，要回调买，也提示大家整体市场没有脱离震荡的趋势。回头看这个判断是没问题的。





高位的医美这里今天是砸盘主力军，很多高位趋势个股今天借着反包预期被收割，如天际股份，高位被砸下来十几个点。。。追进去的基本上都成了饺子馅。





医美已经有博傻的感觉。今天振东制药原本准备剥离的子公司因为涉及脱发概念，直接宣告终止剥离。于是股价涨停。。。但是大家注意一下板上出货了十多个亿。同样做假发的瑞贝卡，高位震荡，仁和，朗姿也是高位回调。





这些公司比较典型的，比如近年来一直在谋求转型的仁和药业，已先后涉足医药电商、工业大麻等热门概念，但经营业绩增速却持续下滑。2018年至2020年，公司营收同比增速分别为14.56%、4.04%、-10.37%，净利润同比增速分别为33.2%、6.19%、5.74%。而瑞贝卡2019年及2020年业绩同比均出现下滑，受疫情影响海外市场受挫明显





医美这事儿就跟当初的芯片一样，最大的好处就是大家都能听懂，大家又离着有段距离，所以故事讲的飞起。但这样的故事就一定不要当曲终人散场的时候帮人家打扫卫生的人。





今天从盘面上看题材上相对热的是618，仓储以及一些服装类品种开始炒作，这里主要是金发拉比和美邦服饰，但金发拉比也是冲高回落的难看走势。整体市场的情绪还是偏弱的。





总的来说，市场现在很难有能带动整体市场的板块，医美，白酒，证券都有些无力，再加上外资流出，整体的调整还是大方向，其实从这几天的K线上来看。市场就没有脱离震荡的格局，并且日内的波动在加大——成交没有放大，日内波动加剧，这些信号都不是特比好，后续还是要有调整的可能。