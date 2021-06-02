反复提示不要追高，要回调买，也提示大家整体市场没有脱离震荡的趋势。回头看这个判断是没问题的。





高位的医美这里今天是砸盘主力军，很多高位趋势个股今天借着反包预期被收割，如天际股份，高位被砸下来十几个点。。。追进去的基本上都成了饺子馅。





几个主力板块今天都有点熄火，昨天领跑的科技股今天全面领跌。咱们昨天在收评里面分析了，科技股崛起的主要原因，是汇率影响下主导核心资产的外资流出，于是市场空档期给非核心资产做了嫁衣。





目前看，核心主线只有白酒还是在抗。。。皇台酒业，金徽酒，金种子等。。白酒二季度还是要分化的，不是闭着眼睛买的时间了，不过整体而言，板块的机会没有结束。





今天从盘面上看题材上相对热的是618，这里主要是金发拉比和美邦服饰，美邦服饰更强一些。但是事件驱动的可操作性和持续性都要打折扣。





高位妖股联络互动，健麾信息，福建金森。福建金森今天扛不住了，平开低走，退出妖股战场。而健麾信息和联络互动在拼谁的后台更硬了。。。





市场现在很难有能带动整体市场的板块，医美，白酒，证券都有些无力，再加上外资流出，整体的调整还是大方向，其实从这几天的K线上来看。市场就没有脱离震荡的格局，并且日内的波动在加大。成交没有放大，日内波动加剧，这些信号都不是特比好，后续还是要有调整的可能。





当然，也不是全无好事，“6月2日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美财政部长耶伦举行视频通话。双方认为中美经济关系十分重要。双方本着平等和相互尊重的态度，就宏观经济形势和多双边领域合作进行了广泛交流，对彼此关心的问题坦诚交换了意见，愿意继续保持沟通。”





大家应该还记得，在此前的中美经贸高级别磋商中，美方是由贸易代表办公室（USTR）和财政部两个部门共同代表美国与中方会谈。





如今不到一周的时间内，中方牵头人与美国两机构的新“掌门”先后通话。这意味着双方完成了对之前中美经贸关系的延续接洽，一度静默的中美经贸交流再次启动。



