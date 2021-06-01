三胎题材，就是典型的“利好出尽是利空”，昨天盘后咱们大篇幅讲了，两个问题，一个是潜伏盘太多了，其实今年以来各个层面不断在传递人口问题的信号，市场对于开放生育政策算是早有预期。





第二是开放三胎本身说不上是多么重磅的利好。毕竟目前的生育问题不是能不能生，而是愿不愿意生。所以其实真正对生育形成推动的，应该是后续在就业、教育、住房、休假等一系列生育环节的政策礼包。但是这些内容往往又是润物细无声的。所以仅仅靠一个三胎的政策而言，对市场的想象空间不足。





所以今天早盘大家看到，围绕着“三胎”概念，资金是脑洞大开的开盘即巅峰，孕妇检查、孩子检测、小孩衣服、纸尿裤、奶粉、玩具，都被资金挖掘到了。但很快个股出现回落，除了前排部分品种，基本上都是冲高回落，而且几乎所有的都出现了盘中炸板。





目测三胎概念接下来的接力不会太好。这种题材要当心雄安式炒作。





三胎之外，全天其实最亮眼的是半导体。光刻胶的国产替代和芯片短缺还是主旋律，而且半导体的炒作上周开始也慢慢有形成趋势的味道。这里面和近期汇率这边的走向有直接关系。像这两天，外资仍然在离场，外资提准是主因，看来之前口头上抑制单边升值没啥效果，开始动真格。外资对标的是核心资产，核心资产的回调带动了科技股的走强。





而科技股之外，调整多日的资源股，下午在化纤煤炭的带领下再次反弹。前段时间经过连续的重拳打压，大宗商品价格纷纷跳水，煤炭钢铁国内掌握着定价权，波动比较大，而铜铝铁矿石价格，这几天又反弹到高位了。





我们之前给大家大篇幅讲过，监管的重拳出击，主要针对的是短期非理性资金的投机性炒作。但今年大宗商品的上涨，背后的核心因素一个是美元的超发，另外一个是市场的供需关系。





美国经济仍然低迷拜登又签发了几万亿的刺激机会。海外疫情仍然不可控，对供需形成了极大地影响，这种情况下，周期股的调整不会是一个持续的过程，一定会有反复。另外还有一个月就是半年报炒作期，届时钢铁煤炭有色等上市公司如果业绩再超预期，股价还会有大的反弹。





总的来说，成交上继续维持万亿级别，尽管这几天在3580上方的震荡幅度越来越大。但明显能够看到市场仍然保持了重心上移的趋势。这一波反弹极有可能瞄准前高。我们还是重申观点——6月份以及七月的百年大庆前后，可能会是A股目前最好的时间窗口期。