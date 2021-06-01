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主线慢慢悠悠，分支此消彼长

(2021-06-01 11:43:00)
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围绕着“三胎”概念，资金也是脑洞大开，孕妇检查、孩子检测、小孩衣服、纸尿裤、奶粉、玩具，都被资金挖掘到了，甚至百天周岁设宴，总得喝点酒吧？瞧人家白酒涨的多好

但是尴尬的来啦：

第一，三胎的潜伏盘使其炒作带来不确定性，开盘除了前排顶一字后排基本都烂板为主

第二，造成这种局面的，其实也就是昨天晚上咱们讲的问题——愿意生二胎的都少，更何况三胎。生育概念这种呢很难过的红利，不应该是开放生育，而是降低生育成本，甚至是控房价。

后面这些做不好，仅仅是开放三胎，不会带来本质的改变。所以市场炒作也是纯粹的炒概念，没啥基本面，不太值得追高。

相比较今天强的其实是科技板块，从科技上周开涨以来分歧中也开始玩起来了趋势行情，其中科创板这边表现最为突出

当然，外资提准是今天下跌主因，看来之前口头上抑制单边升值没啥效果，开始动真格。外资对标的是核心资产，核心资产的回调带动了科技股的走强。

环环相扣。

不过整体来看，市场还是震荡市。震荡市的特征是什么？主线慢慢悠悠，分支此消彼长。所以不要盲目追热点，把握好回调的主线加仓才是正解

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