昨天晚间机构大叫4000点，，，不少人跟着唱多。咱们在早间第一时间提示——要谨慎。今天回看这个判断是正确的。





当然，我们必须承认市场的情绪在逐步恢复。包括近期成交量也在逐渐回暖。但一切事物发展都是循序渐进的。市场不会凭空出现4000点，如果继续上攻，那么至少量能，主线等诸多信号需要进一步的强化，但这些在现在我们仍然没有看到。





你可以说市场在转暖，但实在是称不上狂欢时刻。尤其以6~7月这个关键时间窗口而言，稳中有升是更符合大庆背景下的市场趋势。尤其我觉得大家注意一点，历史的经验不断在证明——盲目看多，尤其是机构盲目唱多，最后的结果往往并不那么简单。





因此在上述这些因素出现前，战略上我们还是要乐观，毕竟二季度震荡上行，甚至百年庆典前后的看多也同样是我们近期一直在强调的观点。但战术层面，我觉得大家还是理性一点，走一步看一步，核心资产的中期牛市丝毫不需要担忧。但小票妖票的短期狂欢，如果过热，就要特别小心





今天午后，市场迎来了一波北上资金的快速流出，从外围传来的消息直指人民币。有分析人士认为，今天离岸人民币一度跌破6.365，而此前央行两度就人民币汇率发声，双向波动下外资的流向波动短期可能也会较大。





从央妈的角度来看，这是避免单边波动下投机资金的套利。毕竟人民币单边升值，就过去一年仅靠汇率就能净赚12%+，而从股市的角度看，人民币的双向波动常态化，也是抑制北上资金投机过热的操作。反正这一波故伎重演的梦碎了。





总的来说，大方向仍然是震荡上行。调整不用担心，做好逢低进场的操作。就像今天这种，指数跳的心惊胆战，但是仔细看看只有一家跌停，真的不用怕。





酿酒今天走得有点平，尤其茅台午后上演后空翻。我还是那个观点——没什么可担心的。





这几天食品饮料，股东大会密集召开，从交流情况看整体积极乐观。从月度数据看，高端及次高端白酒仍运行在景气周期，大众品上游原材料成本压力仍存。近日茅台散瓶价格飙升，部分大众品开始直接或间接提价，通胀开始向消费品传导，中期关注由于市场偏好以及提价预期带来的交易性机会。





但是另一方面，板块整体估值仍然处于相对高位，在流动性预期收紧的前提下，希望板块能够以时间换空间，消化估值行稳致远。在细分子品类方面，认为可选消费好于必选消费，建议优选批价持续上行且同期基数相对较低的白酒板块。投资策略方面，认为可从以下三个维度入手：其一，自下而上寻找具有估值优势且经营改善的个股；其二，关注后疫情时期业绩同环比将持续改善的景气行业，特别关注一季报超预期个股；其三，布局优质赛道，紧盯高成长性个股。





详细的内容，大家可以看我们周末的文章，到时候好好说一说