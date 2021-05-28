机构大叫4000点，，，不少人跟着唱多，必须承认市场的情绪在逐步恢复。但历史的经验也不断在证明——盲目看多，尤其是机构盲目唱多，最后的结果往往并不那么简单。





市场不会凭空出现4000点，至少如果继续上攻，那么量能，主线等诸多信号需要进一步的强化，而在这些因素出现前，战略上我们还是要乐观，毕竟二季度震荡上行，甚至百年庆典前后的看多也同样是我们近期一直在强调的观点。但战术层面，我觉得大家还是理性一点，走一步看一步，核心资产的中期牛市丝毫不需要担忧。但小票妖票的短期狂欢，如果过热，就要特别小心





今天开盘以后，市场延续了碳交易总龙头福建金森的强势，没有分歧直接上7板，而预期高的大宗商品有点坑，没有一个涨停，宏创控股开板，锡业股份早已经开板，太化股份开盘也没封住涨停





今天超预期的是锂电板块与医美板块，锂电不再只是拉西藏的锂电股，而是锂电的普涨，而医美板块，苏宁环球与哈三联都走了出来，情绪标的三星医疗与正源股份反而没人要，医美这边这么多次的炒作不得不承认还是只有趋势的最稳健。





金融这边仍然走分歧，兴业证券卡位不能涨停，前龙头湘财股份又开始调整。金融股这个走势，很完美的印证了我们对于金融股间歇性爆发的特征的判断。





目前总的来看，三大指数目前并不具有大的背离结构，并不用担心大的调整级别，但分时层面结构问题很明显，目前由于场内的资金的持续进场，分时级别的调整信号虽然出现了，但缩小了调整级别，不过这是建立在资金持续进场的背景下





倘若后续缩量上涨，或是北上资金流入大幅放缓甚至转为净流出还是值得警惕，谨防指数的短期回撤风险，但在中期趋势明确的背景下，低仓位投资者依然可以积极进场。