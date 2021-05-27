大盘冲高回落，到尾盘资金开始流入，昨天收小阳，今天需要中阳，结果还是小阳。而且缩量。市场在担忧什么？目前可以预见的因素有二





第一是美联储退出QE带来的流动性冲击。这一点在此前大宗商品的滑落中可见一斑。但之前我们分析过，美国是否退出QE需要更多的宏观数据支持，但就已经披露的4月份美国经济而言，仍然是严重低于预期。印钱可能会是接下来相当长时间内仍然存在的。





第二是年中流动性大考的预期。六月底是历年年中流动性大考时间点。国内流动性的预期压力，对于短期的大干快上构成压制。但同样的我们给大家分析过，今年的意义不同，百年大庆在即，整体氛围稳中有升应该是常态。尤其以近期的市场来看：





1.成交已经开始温和放大。资金活跃性提高

2.核心抱团股启动强势补涨，公募净值回升有可能带动申购、加仓一系列正循环

3.人民币升值预期继续带动外资持续高强度买入。





北上资金今天又买了接近200亿，这样过去三天小500亿的买入量算是非常可观。尤其叠加成交量依然维持在万亿量能附近，说明场内交投情绪良好，所以整体而言目前场内非常健康，短期A股可能会存在有回踩的动作，但对于投资者而言，在中期方向清晰的背景下，珍惜低吸的机会，此外人民币汇率的快速升值，周三已升破了6.4，目前而言人民币升值需求依然较强，全球资本或将继续大举增配人民币优质资产。





从盘面来看，贵州茅台今天冲破2300元关口了！东方财富，宁德时代等权重股距离历史新高也咫尺之遥。核心资产的趋势性走强，对于观望资金而言，是一个最好的刺激。





题材方面，半导体+消费电子异军突起





先来看今天科技股大涨的导火索：由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。





信越化学之所以停止供货部分晶圆厂KrF光刻胶，与2月份日本福岛东部海域发生7.3级地震有莫大关联。地震导致信越化学KrF光刻胶产线受到很大程度的破坏，至今尚未完全恢复生产。





光刻胶是半导体制造中的关键产品，去年那一波风生水起的科技股主炒的也是它，重要性毋庸置疑，现在这么过半导体厂商扩产，但如果光刻胶供应不足，巧妇也难为无米之炊。





不过消费电子和科技类这种非常容易因为一个概念形成大涨。但纵观科技股历史，很难走出消费那种趋势性的升势，往往是伴随着故事而来，伴随着故事的结束结束





我认为大家还是要注意消费龙头尤其白酒今天继续延续了升势。如果认可后续外资以及内资活跃性将被进一步调动的逻辑，那么最符合市场认知的核心资产牛市，就仍然应该是我们布局的重点