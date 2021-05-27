







北向资金继续大幅进场接近80亿，虽然A股早盘是冲高回落，但成交量依然维持在万亿量能附近，说明场内交投情绪良好，所以整体而言目前场内非常健康，短期A股可能会存在有回踩的动作，但对于投资者而言，在中期方向清晰的背景下，珍惜低吸的机会，此外人民币汇率的快速升值，周三已升破了6.4，目前而言人民币升值需求依然较强，全球资本或将继续大举增配人民币优质资产。





从盘面来看，上午的盘面分化挺严重的，分歧加大，集合开盘弱再转强又转弱，还不知道下午的情况，其中金融最差0涨停。这符合我们之前给大家讲的金融股间歇性拉升的习惯过于明显，如果不是提前潜伏，最高的意义不大。而毫无目标的提前潜伏实际上性价比并不高，所以对于一般投资者而言，金融股额意义更多的是标杆。





题材方面，半导体+消费电子异军突起





先来看今天科技股大涨的导火索：由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。





信越化学之所以停止供货部分晶圆厂KrF光刻胶，与2月份日本福岛东部海域发生7.3级地震有莫大关联。地震导致信越化学KrF光刻胶产线受到很大程度的破坏，至今尚未完全恢复生产。





光刻胶是半导体制造中的关键产品，去年那一波风生水起的科技股主炒的也是它，重要性毋庸置疑，现在这么过半导体厂商扩产，但如果光刻胶供应不足，巧妇也难为无米之炊。





不过消费电子和科技类这种非常容易因为一个概念形成大涨。但纵观科技股历史，很难走出消费那种趋势性的升势，往往是伴随着故事而来，伴随着故事的结束结束





我认为大家还是要注意消费龙头尤其白酒今天继续延续了升势。如果认可后续外资以及内资活跃性将被进一步调动的逻辑，那么最符合市场认知的核心资产牛市，就仍然应该是我们布局的重点