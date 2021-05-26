北上资金在昨天创纪录买下217亿之后，今天又大买超百亿，外资的大幅流入是整体市场情绪的一个稳定器，当然，核心还是与近期人民币快速升值有关，当前美元兑人民币汇率在6.4左右，人民币升值在一定程度上也提升了A股的吸引力，推动外资流入。





当然，外资目前只能锦上添花了，限制反弹节奏的还是成交量，而成交量的主体还是内资，毕竟主动权益类基金的发行很难复制年初的火爆。但昨天开始的一波抱团股的补涨，是有可能带动人气的正循环的。这是好事儿。





事实上近期公募基金新发热度逐渐恢复，5月前3周主动权益类公募基金共发行229亿元，环比4月前3周增长28.6%。5月日均成交金额为8393亿元，相比4月7526亿元提升了11.52%





此外今年以来（截至5月21日），北向资金已累计净流入1562亿元，而2020年截止到5月底北上资金的净流入规模为535.5亿元，可见A股微观流动性相比年初正在逐步改善，此前市场部分投资者担忧的流动性过快收紧对估值溢价的压制的负面影响正在减小。





当前海外货币宽松也仍在持续，尽管欧美疫情改善，经济复苏状态良好，但美联储仍维持宽松表态，欧央行也明确表示“从未就缩减购债作任何讨论”，而国内方面在近期的政治局会议中，再次强调了：“要精准实施宏观政策，保持宏观政策连续性。”因此，认为随着当前流动性预期的改善，做多窗口也将继续。





其实从时间窗口上看，临近七一，市场情绪提振利于市场上涨。





虽然七一党庆往往不会涉及具体的经济议题，但是流动性环境的规律性变化使得市场表现也呈现出一定的规律，一般年份往往是节后的市场上涨概率相对更大，其背后是季末效应所导致的节后流动性环境相对更宽松。





但对于逢五逢十的大庆年份，节前和节后市场均有不错表现，这或与市场情绪的提振有关。今年是百年大庆，意义非凡，国家也将举行一系列的庆祝活动，市场在七一前后或也将有不错表现。历史上看，大庆年份的七一前后市场上涨概率相对更大



