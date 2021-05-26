权重搭台之后，赚钱效应明显提升。其实说实话，昨天的成交放得不是很大，市场想要这样一飞冲天还是有难度。但一根长阳之后方向是明确了。震荡上行的趋势不改，整个市场的情绪会逐渐回归一个更加乐观的态势中。





早盘造纸异军突起，受到人民币升值的利好刺激。





其实人民币升值对整个行情是有影响的，如果这是人民币升值下的“资产重估”牛市，那么整个A股作为最典型的人民币资产都有机会。





这里面昨天北上资金单日净买入达创纪录的217.23亿元，本质上就和历史上人民币的升值历次伴随着的海外热钱的大幅流入如出一辙。而这种趋势也会进一步推升国内资产的价格。





如果投资者相信这样的牛市，那么投资者自然应该布局人民币相关资产，最典型的思路是两种：





一种是拥有大量人民币计价资产的低估值板块（银行、保险、地产）；





另一种则是未来具备创造源源不断、稳定的现金流的行业（典型的如食品饮料、煤炭、电力等行业）





同时，在人民币升值的场景下，两类行业将具备基本面改善的能力：第一种是受益于从海外采购原材料从而能够降低生产成本的行业：典型的如钢铁、有色金属和化工；在人民币升值资金流入趋势固定后，中国将容易增加对“一带一路”国家项目的对外投资，这对于建筑、交运、通信等板块也将受益。





但当然了，从我们最长期跟踪以及最看好的，仍然是消费品的中长期机会。我们想说的是，A股的方向毫无问题，大家应该对我们的市场更多一些信心