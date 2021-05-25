市场久违的大涨，这应该说是几个因素综合作用的结果。





抑制大宗商品+打击虚拟货币，这两个因素遏制了对于资本市场的分流。然后为了应对通胀压力选择的人民币升值，直接太省了资产价值，这里面最典型的之一就是股市。最后就是7月份百年庆典在即，货币政策上极大概率维稳为主，抵消了一季度对于货币收紧的担忧。





实际上我们在上周的文章中也给大家讲了——政策层关注的不是“胀”本身，而是“胀”是否导致“滞”，输入性的通胀本身不重要，重要的是否损害稳增长大局。因此我们从这个角度去分析货币政策，“稳”的意义就非常重要。不少观点认为会通过紧货币来对抗通胀，但货币政策的目标既然是稳增长，而不是抗通胀，就不存在收紧可能。





而市场选择的两个爆发点很有意思，近期市场流动性充沛、利率往下、大宗商品价格下行、打击虚拟货币等均在策略角度利好券商股。并且券商存在高估值业务（财富+资管+衍生品）的长期提升逻辑，短期存在业绩或将上行的趋势，另外龙头的各种优势正在明显扩大。龙头券商的业务结构发生了积极变化，高估值业务的成长性凸显。不干预+零容忍，放松管制+加强监管，将显著提升证券行业的合规溢价、风控溢价。这成为了今天券商股爆发的原因。





但对于金融股的启动，我们还是延续之前的观点——金融在过去的每一轮行情中，有太强的间歇性。实际上，就以上一次拉升来看，券商指数也横盘震荡一周半以上，这种间歇性对于没有提前埋伏的投资者来说，盲目追高可能会面临短期风险。因此金融股的启动，标杆意义大于操作价值。





相比而言，我认为大家更应该关注今天白酒的领跑姿态。





很多朋友不理解白酒的价值何在，以及为什么市场对它的关注度持续高热。其实从“久期”的视角很很容易理解。从盈利贴现模型来看，一种资产的估值是预期寿命的增函数，即寿命越长，估值越高。白菜的“寿命”很短，所以很难享受高估值；而黄金的寿命很长，估值无限大。如果大家都预期一种盈利模式不能长期持续，尽管短期利润很高，也很难享受到高估值，说句题外话——这就是历次周期股行情面临的困境。而相反的，如果一种盈利模式能够长期持续，对应的资产就能够享受到高估值，消费、科技（部分龙头）、医药行业中的优秀公司估值比较高，就是这样的逻辑。





而白酒的连续异动，另一个关键在于利率。和债券市场类似，久期越长，价格对于利率的变动就越敏感。长久期资产对于利率的变动更敏感，所以从现实情况来看，在利率下行的时候，盈利模式能够长期持续的核心资产的表现要明显的优于其他品种！





而这也是我们反复强调大家一定要重视白酒的回调布局机会的原因。现在来看，这个策略也确实是得到了市场的认可。





总的来说，今天的拉升相当不错。





第一，沪指终于迎来放量突破。

第二，市场选择的时间点恰恰是在回踩前期平台后的快速拉高。

第三，我们重点看好的主线板块仍然处于领涨位置——市场的选股节奏没有变化。





因此，继续沿着之前反复强调的思路操作即可，市场已经结束休眠期了。



