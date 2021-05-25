红盘家数只略多于绿盘家数，看指数分时图就很清晰，白线上扬而黄线横着不动，这是金融强拉指数的状态。





市场这一波启动，意料之外，情理之中，毕竟7月是百年大庆，五月底到六月份，基本上就是最佳的炒作窗口。易会满周末关于“证券业高质量发展”的讲话是导火索。





国泰君安本周突然唱多4000点，现在看来并非完全是空中楼阁。





对于金融股的启动，我们还是延续之前的观点——金融在过去的每一轮行情中，有太强的间歇性。实际上，就以上一次拉升来看，券商指数也横盘震荡一周半以上，这种间歇性对于没有提前埋伏的投资者来说，盲目追高可能会面临短期风险。因此金融股的启动，标杆意义大于操作价值。





这有点像我们说一线白酒和二三线的关系——只要头部品种能够挺住估值，二三线就能够迎来更具有弹性的补涨。





金融和整体市场也是如此。金融股打开指数空间。只要能稳住，后面的题材一定能迎来补涨。





实际上今天来看，又是权重的狂欢，包括白酒板块也是如此，一线龙头开始拉高，昨天领跑的二三线品种走出调整。





但重要的是：





第一，沪指终于迎来放量突破。

第二，市场选择的时间点恰恰是在回踩前期平台后的快速拉高。

第三，我们重点看好的主线板块仍然处于领涨位置——市场的选股节奏没有变化。





因此，继续沿着之前反复强调的思路操作即可，市场已经结束休眠期了。