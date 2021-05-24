资金继续从高位股撤离。盘面上一副轮动的样子。





当然，只要市场的成交没有明确的放大，那么轮动就会是常态，这也是咱们反复讲的。从指数上来看，今天早盘沪指的回踩非常标准，蜻蜓点水前期平台之后马上拉回。





整个市场无论是节奏还是幅度都显得游刃有余。我们认为不管游资这个位置如何横跳，大资金心理是有谱的。





比较典型的特征就是白酒股继续封神：伊力特、古井、舍得、青青稞、老白干悉数涨停。白酒绝对是A股打脸排的上号的板块，近期市场屡见白酒顶点传言，今天就啪啪打脸，咱们反复在文章里面强调要重视白酒股回调的机会，现在看，是非常正确的！！





从基本面来看，白酒主流公司开始进入停货挺价的时期，近期主流白酒提高出厂价或市场指导价也是为了配合价格进一步提升，渠道库存也较为良性，行业仍处于良性发展状态中。





其实现在来看，Q2极有可能仍然是白酒股的好时间，我们认为震荡消化后，权重股已见底，同时预计板块结构性荣局面仍将持续。得益于节前国内疫情管控得当及飞天批价持续上移带来的价盘向好，春节白酒行业在高端、次高端的渠道备货及动销情况都表现良好，也是去年12月至春节前白酒板块表现亮眼的基本面支撑。





当前整件飞天批价在3200元附近窄幅震荡，散瓶飞天也来到2700元以上的历史新高位置，持续利好五粮液、国窖1573、青花郎等高端产品的需求及挺价效果，批价上行也带动渠道利差持续处于改善通道。





次高端方面，得益于厂商对疫情良好预判、提前备货及对商务团购、小型宴请等渠道的良好把握，强势次高端品牌如汾酒、剑南春、洋河梦之蓝、舍得等均有良好表现。而得益于高端品种的价格拉动，次高端主力流通产品批价也处于小幅上行通道。





3月开始，行业逐步进入控量挺价期，预计二季度价格端向好逻辑将成为板块主要利多因素。从历史经验来看，Q2尤其是5、6月份是一年之内持有白酒股最好的时间段，我们也在近两周反复强调看多白酒板块。现在看，这个思路是相当正确的。





从标的的选择上来说，一线高端白酒已见底，但弹性弱于二三线白酒，建议以时间换空间；而20Q2基数较低的次高端品种预计仍是短期弹性之选。