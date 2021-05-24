周末的消息面还是太过于悲伤，A股早盘徘徊了一下，然后马上选择方向，继续上行。





情绪上可以看到开盘时确实是比较低迷，这一点从隆平高科就可以发现，隆平高科与袁老有关，袁隆平院士是隆平高科的名誉董事长，按照袁老的功绩来说，往常都会有大资金做一波情怀，但是今天一字炸板后，居然没有资金敢于回封，足以说明日内的分歧力度较大





消息面上，和资本市场直接关联的是周小川对减少印花税的表态，大佬这个讲话，对金融会是提振。早盘我们也看到确实金融股走出一轮大涨，但说实质性的降低印花税，恐怕还是道阻且艰





除此之外，管理层开始治理炒币乱象，挺好。这种纯粹资本操控的玩意早一点清退最好。不要留什么灰色地带。尤其虚拟货币炒作的终结本质对于A股长期会是利好。





早间的后半场，券商+白酒成为拉升主力。





白酒绝对是A股打脸排的上号的板块，近期市场屡见白酒顶点传言，今天就啪啪打脸，咱们在之前特意强调过近期白酒的操作策略。淡季保量提价板块景气度持续，去龙头重小妖，不追涨做潜伏





对于白酒来说，龙头仍然是高估值的状态，但只要龙头挺住不跌，二线酒的弹性就会非常可观。我们反复提示大家一定要重视白酒的回调，现在看是非常正确的判断。