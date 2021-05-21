



全球市场涨声一片，反而只有A股这边继续裹足不前。方向上倒是没有脱离我们反复给大家强调的震荡格局。但是难免让很多朋友心急。A股迟迟不动，我们认为和宏观政策的预期是有关系的。尤其近期国常会一再强调关注大宗涨价的问题，让很多资金都对通胀后收紧货币端产生了担忧





我们梳理近期高层关于大宗商品的表态如下：





3月25日，部分地方政府主要负责人视频座谈会，李表示“国际环境复杂，带来大宗商品价格上涨快”。

4月8日，国务院金融稳定发展委员会，鹤总提出“保持物价基本稳定，关注大宗商品价格走势”。

4月12日，经济形势专家和企业家座谈会，李表示“加强原材料等市场调节，缓解企业成本压力”。

5月12日，国务院常务会议，李表示“做好市场调节，应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响”。

5月19日，国务院常务会议，李表示：“要高度重视大宗商品价格攀升带来的不利影响...保障大宗商品供给，遏制其价格不合理上涨，努力防止向居民消费价格传导。”





从高层的表态来看，3-4月更多的只是开始关注涨价，而五月以来表态和调控都在明显升级。





为何3-4月政策层仅仅是关注，而没有采取实质措施？我们认为主要原因是，4月之前，在输入性通胀的同时，国内需求仍在复苏，对通胀的容忍度尚可；然而，进入5月，一方面4月经济数据表明，内需已经开始向下，另一方面，5月停工停产已经不是少数现象，“胀”已经开始导致“滞”，这才导致政策层“动真格”。我们认为，政策层关注的不是“胀”本身，而是“胀”是否导致“滞”





输入性的通胀本身不重要，重要的是否损害稳增长大局。





因此我们从这个角度去分析货币政策，此次表述比上次国常会要更明确，就是“稳”。上一次不少观点认为会通过紧货币来对抗通胀，但货币政策的目标既然是稳增长，而不是抗通胀，就不存在收紧可能。





此次国常会第三点表示，“保持货币政策稳定性”，稳定的意思就是，不因抗通胀而收紧。从该点的具体措施可以很明显的发现，全部在论述如何加大金融支持实体经济力度，而不是市场担忧的提高利率、让实体经济雪上加霜。





政策层关注的是“胀”导致的“滞”，而不是“胀”本身。既然要对抗“滞”，那么就不存在紧利率的可能。





所以，目前市场的某些担忧，我们认为是杞人忧天了。





但当前一段时间领跑盘面的周期股走出降温之后，市场目前还拿不到合适的足以接过大旗的新版块。像消费，我们说有机会，但机会在于分化。因为当前季报季已过去，食品饮料行业具备4大特点：





（1）各板块龙头估值基本均位于历史较高水平；

（2）经历了杀估值，市场情绪快速修复后进入催化较少的二季度；

（3）新上市的各个标的表现不俗，尤其代表性的立高食品和味知香；

（4）食品板块关注度仍较高，但市场较为迷茫；





因此大家看到，食品消费呈现出了一种——龙头不涨不跌，二线遍地开花的姿态。接下来，我们认为大消费尤其食品饮料的机会仍然没有结束。市场方向上没必要过度的担忧，个股上要做好分化中的选股。



