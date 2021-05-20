美联储释放的鹰派信号直接击溃了顺周期的情绪。





4月联储议息会议纪要提及讨论缩减资产购买，引发美股集体大跌，但事实上联储观点并未明显转向，对于收紧的表述也依然是“如果经济继续迅速改善，在未来几次会议的某个时点可以开始讨论”，因此纪要公布半小时后，市场恐慌情绪很快退去，美股指数跌幅明显收窄。





对于这一次美联储的纪要，其实市场还是存在一些误读，主要两点。





1，何时讨论收紧还是要看经济修复：4月会议纪要总体立场还是鸽派的，联储对于何时讨论收紧的原则始终不变，那就是取决于其双目标制（通胀和就业）的进展。在这里需要注意，4月议息会议召开时间是4月27-28日，那时参考的经济数据是3月的非农就业和核心CPI，而3月未修正的非农就业超过91万，核心CPI为1.6%，所以联储当时认为经济复苏进展非常好。但5月初下修了3月非农数据至77万人，4月非农和失业率表现也均差于预期。这也就是说在4月议息会议召开之后，经济数据显示修复进展其实不如联储起初预期的那么好，所以联储对5-6月的数据将保持密切关注，看其是否能被称为快速好转





2，通胀：上涨速度较快，持续性要观察：4月议息会议纪要显示官员们对于通胀的看法持续存在分歧，其中一派认为通胀上行是短期的，与供给侧因素有关（所以不需要过度担忧），但另一派认为供给瓶颈可能不会很快解除，通胀上行未必是短期的，通胀上行风险真实存在。而4月的核心CPI破3出乎了联储的预料。一般来说，判断通胀是否失控有两个维度，一是上行幅度超预期，即突破2.5%并朝着3%的方向发展，二是持续时间超预期，例如三四季度仍维持上行。前者数据已经一步到位达到警戒水平，所以接下来就是要观察持续性。测算美国核心CPI高点在5月，PCE高点在4月，所以重点需要观察的是，5月以后核心PCE是否下行，6月以后核心CPI是否下行。





当然，即便说短时间内还是以鸽为主，美联储传递出的考量也把市场吓一跳。





虚拟货币和大宗都大跌，流动性推高的资产价格开始滑坡。而且是越没有实体支撑的滑的会越快，这就是我一直反感去中心化货币的原因。





至于周期股，我不认为这一轮下跌完全是欧美货币政策的原因，国内一再对于大宗的表态很能说明问题，尤其短期已经涨幅过大。但与此同时，全球疫情带来的供需倒挂仍然未改。大宗因为流动性导致的泡沫即便被刺破，供需关系下，仍然会维持在高位，上游企业的盈利仍然会得到保证





最典型的例子，就是锂电今天的走势。





当然，流动性收缩预期，推动必选消费。我们反复提示白酒，还是得到了市场的认可。很多人不太喜欢大消费，但这几个月翻回头来看，真正稳扎稳打走出趋势的就是消费龙头。我们认为到今天为止，白酒的逻辑仍然是没有结束的。





一是长逻辑来看，2016年开启消费时钟第三阶段--消费升级，白酒表现为量减价升，中产阶级持续扩容的消费基础持续支撑，此过程已持续5年，刚开始演绎，疫情会促使进程加快；





二是高端价格带的持续上涨，为次高端打开空间，次高端价位由300-600元扩展至300-800元，其中300-500元为放量价格带，600-800元为空白价格带，此价格带产品表现为量价齐升，2021Q1受益尤为显著，预计Q2上升势头不减；





三是酱酒热对于次高端传统酒企影响有限，酱酒内部竞争激烈泡沫出现，加之浓香等传统酒企积累多年的优势，次高端传统酒企依自己的节奏全力向前，渠道业绩估值逐步验证。认为次高端持续性的红利可能可持续，估值弹性大。





说白了，高端酒定标杆，中端酒展现弹性。反映在市场上，就是舍得酒业，酒鬼酒，山西汾酒替代茅五泸，成为白酒股新的抱团铁三角





但无论如何，我们认为整个五月份甚至整个夏天对于A股的基调判断是不需要修改的。仍然是《震荡中的核心主线趋势机会》