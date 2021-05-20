美联储释放的鹰派信号直接击溃了顺周期的情绪。





昨夜虚拟货币和大宗都大跌，流动性推高的资产价格开始滑坡。而且是越没有实体支撑的滑的会越快，这就是我一直反感去中心化货币的原因。





至于周期股，我不认为这一轮下跌就是结束，当然宽松是一个重要的背景，但与此同时，全球疫情带来的供需倒挂仍然未改。大宗因为流动性导致的泡沫即便被刺破，供需关系下，仍然会维持在高位，上游企业的盈利仍然会得到保证





最典型的例子，就是锂电今天的走势。





当然，流动性收缩预期，推动必选消费。我们反复提示白酒，还是得到了市场的认可。很多人不太喜欢大消费，但这几个月翻回头来看，真正稳扎稳打走出趋势的就是消费龙头。至于酿酒这个长期跟踪的品类，我觉得可以简单给大家分享一下逻辑，主要有三点





一是长逻辑来看，2016年开启消费时钟第三阶段--消费升级，白酒表现为量减价升，中产阶级持续扩容的消费基础持续支撑，此过程已持续5年，刚开始演绎，疫情会促使进程加快；





二是高端价格带的持续上涨，为次高端打开空间，次高端价位由300-600元扩展至300-800元，其中300-500元为放量价格带，600-800元为空白价格带，此价格带产品表现为量价齐升，2021Q1受益尤为显著，预计Q2上升势头不减；





三是酱酒热对于次高端传统酒企影响有限，酱酒内部竞争激烈泡沫出现，加之浓香等传统酒企积累多年的优势，次高端传统酒企依自己的节奏全力向前，渠道业绩估值逐步验证。认为次高端持续性的红利可能可持续，估值弹性大。





所以整体看，酒科技的逻辑并没有结束。回调继续关注