成交未放大，于是继续延续东边不亮西边亮的模式。





板块上，两个品种成为关注点，一个是新能源车，受到华为、美的一系列消息刺激，全产业链走强，





另一个是受到FB要做VR设备的消息，整个市场消费电子，尤其是VR线开始异动。





造车这块其实是老生常谈——过去传统的燃油机和变速箱，已经被欧美大厂搞了上百年，技术的门槛过高，而电动车的出现直接绕开了传统车企的技术壁垒。当然这几年行业的发展还是有目共睹





特斯拉时代，连个锂电池供应商都找不到，只得忽悠松下帮他造笔记本电池。





蔚来的时代，最初买不到高功率永磁同步电机和感应电机(XPT)，只得自己造（似乎成本高、效率也不咋样）；宁德时代也刚崛起，只能给蔚来供70kWh电池而不是现在的100kWh —— 这一切，造成了355公里的蔚来ES8续航惨剧，也可以说是李斌成为2019年最惨之人的根源。





现在，对于新的入局者来说，都不一样了： 永磁同步电机也可以很强、电池又便宜又安全性能还好、人才经验更丰富但待遇要求反而低了。





其实如果看产业发展，我觉得大家可以关注一下，华为、小米、大疆等入局造车，这些玩家思路是不同的





1）华为进入智能电动汽车赛道的思路清晰，在大家都赶着造整车的时候，它跑去做三电系统、毫米波雷达、MCU、车机和自动驾驶去了。





2）小米不引入外部投资者，造车资金全部自给，着重构建生态，但硬件环节仍有待完善。





3）大疆发力智能驾驶，定位对标华为，专注为整车赋能而非整车制造。





如果你去搜一下，新能源汽车器件的技术来源就能发现，在车机芯片MCU雷达三电系统（不含电池）这些领域，国内技术占比很低，基本是国外供应商，尤其是射频芯片雷达领域，几乎是国外垄断，美国占比尤其高。有时候必须要感叹——人类历史就是不断的重复。倒不是捧一踩一，只是祝福华为。





VR这边，说实话，我个人对现阶段虚拟现实技术不看好，硬件的上限限制了整个概念的发挥空间。





说白了，苹果的手机出现，直接划分了功能机和智能机时代，但这个划分甚至不是在iphone1，而是至少在3代才开始。VR概念还是缺少一个类似iphone3，或tws耳机那样成熟的商业作品，来开拓市场对他的认知以及商用上面的真实空间。在缺少标杆产品的前提下热炒概念，从金融界到消费者铺天盖地轰炸，很显然就是画饼了。





科技股的走强，对抱团又构成分流，不过这几天市场上蹿下跳，整体看下来白酒走得始终不错，反复强调大消费主线还是经受了考验。其实今年 3 月下旬以来，白酒悄咪咪的一直稳步抬升，白酒指数从最低 68209 最高触及 96280点，指数反弹了 41%。





这波上涨我们认为有几个原因1 是此前白酒回调较深，市场有修复的需求。2 是春节消费数据好于预期，疫情之后消费呈现较好的恢复。3 是市场对一季报业绩有较高的预期。





不过二季度的故事会不太一样，随着 2021Q1 季报逐渐落地，白酒走势呈现分化行情，业绩超预期的公司股价表现更为强势。此前市场多担心下半年市场资金面偏紧，一季报后白酒板块估值会进一步受压制。





好消息是从目前的市场表现来看，白酒板块整体走势较为坚挺，市场对估值并未产生严重分歧。





所以，道理都懂——回调继续买大消费主线