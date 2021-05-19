市场延续震荡，受到FB要做VR设备的消息，整个市场消费电子，尤其是VR线开始异动。





但是说实话，虚拟现实技术就目前而言，还是没有脱离纯粹的噱头炒作。包括之前一系列的眼镜设备。想象空间是很大的，但是想象和显示之间的落差更大。硬件的上限制约了技术落地的发挥空间。上个月有B站的up主全面对比了目前市面上的所有VR设备，基本上就两个字鸡肋





当然，你说以运动的眼光看问题，毕竟如果时间退回到2000年，你在街上随便拉住几个人，问他们“智能手机是不是伪需求”这个问题，恐怕绝大多数的人都会觉得你在画饼。





那个年代市面上能见到的手机全是黑白屏、九宫格按键的非智能机;触摸屏设备只有不能上网的PDA，而且价钱对当时的收入水平而言仍然是天文数字;电容屏技术尚未成熟，人们的认知里触屏必须是用笔来戳的;





尺寸小。我做个跨界对比，喜欢游戏的朋友都熟——PSP诞生于2004年，当时所有人都被它华丽的效果和庞大的屏幕尺寸震惊了——4.3寸， 480x272。但现在看，400块的智能手机也远不止上这个配置;





没有WIFI、没有3G网络，连2.5G的GPRS都没有，网速的极限是5~7KB/s，而且移动网站数量几乎为零;应用程序极少，基本只有给不差钱的商务人士准备的电话簿、行程录之类，没有可玩性，游戏更不用提，能在这种设备上跑的，无非就是贪食蛇、黑白棋而已;





所以你对这种时候的人说智能机，所有人都会告诉你是伪需求。现在的VR，可能正处于比那个年代的智能手机更原始的时代。





说白了，VR概念还是缺少一个类似iphone4，或tws耳机那样成熟的商业作品，来开拓市场对他的认知以及商用上面的真实空间。在缺少标杆产品的前提下热炒概念，从金融界到消费者铺天盖地轰炸，很显然就是画饼了。





科技股的走强，对抱团又构成分流，不过这几天市场上蹿下跳，整体看下来白酒走得始终不错，反复强调大消费主线还是经受了考验。其实今年 3 月下旬以来，白酒悄咪咪的一直稳步抬升，白酒指数从最低 68209 最高触及 96280点，指数反弹了 41%。





这波上涨我们认为有几个原因1 是此前白酒回调较深，市场有修复的需求。2 是春节消费数据好于预期，疫情之后消费呈现较好的恢复。3 是市场对一季报业绩有较高的预期。





不过二季度的故事会不太一样，随着 2021Q1 季报逐渐落地，白酒走势呈现分化行情，业绩超预期的公司股价表现更为强势。此前市场多担心下半年市场资金面偏紧，一季报后白酒板块估值会进一步受压制。





好消息是从目前的市场表现来看，白酒板块整体走势较为坚挺，市场对估值并未产生严重分歧。





所以，道理都懂——回调继续买大消费主线