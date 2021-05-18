相比于昨天的风风火火，今天指数没怎么涨，但个股比较嗨！两市又近百股涨停，连板的晋级率高达6成。





这是存量资金的市场，没办法，无法鸡犬升天！只能东边不亮西边亮，或者是频繁的东边西边交替亮。所以这种市场，容易脑袋一热追高，也容易脑袋一凉把手里面的股票做飞。





所以，我们反复提示大家，震荡行情，少看指数多看个股，少看即日的涨跌，多看趋势。大家要做的不是每天掰着手指头算赚了多少赔了多少。震荡行情的时候，要把眼光放远一些，要有底线思维。





反而是遇到单边行情，要把目光收回来，不能被单边行情冲乱了情绪。





由于北向资金休息，两市成交缩到7500亿，A股这么大体量，你说就差北上这一口，显然是不对的。但是明显很多资金，相当多的资金，都把北上资金当指路明灯，缺了灯火的指引，就没了买卖的依据。这有点搞笑。





A股确实是需要制度自信了。什么时候内资真的能够站起来，真的能够手把手教外资做人，A股才真正算是完成了由内而外的新生。届时才是配得上我们国家国际地位的资本市场。





个股方面，中石油今天亮瞎眼，大涨4.5%创下了年内新高。比较意外的是，传统搅屎棍的活跃居然没有给市场带来巨额分流压力。但情理之中是叶师傅这一套拳法之后，资金回归安全边际更高的品种也是情理之中。





要说靠谱，中石油肯定不是最靠谱的。但要说遵纪守法，不搞什么市值管理。。。。跌了19年的中石油说第二，没人敢说第一。另外就是顺周期的热度仍然存在。今天看消息。智利不确定性再起，智利15日至16日举行的地方选举和“制宪会议”成员选举结果显示，中右翼执政联盟“智利前进”遭遇重挫，未能获得“制宪会议”中左右新宪法条款制定的三分之一席位。这意味着，QM采矿权或受影响，在智利的地位也可能随之改变，因此股价暴跌。





智利的铜和锂在全球都排的上号，这一次风波，很可能又会成为顺周期的推手。





我们之前反复讲过，顺周期短期因为消息影响走弱，但是中期还是有机会。因为今年的上涨，不是单纯的资金推高的涨价，而是供需本身倒挂导致的涨价，这对于上游企业来说，是中期的利好。不会因为短期调控就结束。很像当年的猪周期一样。





总的来说，这个阶段的市场就是几个结构轮番表现，直到出现明显的趋势变化。从行情角度来说，目前没有趋势问题。只要防范短线的某一天或者两天剧烈震荡就可以了。





最后还是继续强调观点——整体震荡不改，但大方向是震荡向上，如果有回调，应该视为牛回头，大胆进场。