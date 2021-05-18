早盘两市分化，沪指在平盘线附近窄幅振荡，创业板指小幅冲高后回落，盘中跌超1%，截至午间收盘，上证指数涨0.08%，深证成指跌0.2%，创业板跌0.68%。两市半天成交4751亿。





板块概念方面，啤酒、页岩气、油服、白银等板块涨幅居前；医疗器械、体外诊断、疫苗、精准医疗等板块领跌。





个股上看，基本上涨跌各半，虽然指数比昨天惨淡，但是个股情绪反而有所好转。这是存量资金的市场，没办法，无法鸡犬升天！顺周期，我们之前反复讲过，短期因为消息影响走弱，但是中期还是有机会。





因为今年的上涨，不是单纯的资金推高的涨价，而是供需本身倒挂导致的涨价，这对于上游企业来说，是中期的利好。不会因为短期调控就结束。很像当年的猪周期一样。





感觉风格并没有转换，以权重为首的趋势股还是强。当然整体大家还是要领会振荡周期的总体思路。不要看一天的涨跌，要做好趋势上面的布局。





这个阶段就是几个结构轮番表现，直到出现明显的趋势变化。从行情角度来说，目前没有趋势问题。只要防范短线的某一天或者两天剧烈震荡就可以了。





最后还是继续强调观点——整体震荡不改，但大方向是震荡向上，如果有回调，应该视为牛回头，大胆进场。