指数午后高位震荡，创业板指收涨近3%，同花顺漂亮100涨幅居前，市场都不能说是二八分化，应该说是一九分化。





两市超过200家跌超7%，全天下跌的家数接近3000家。个股又涨出了股灾的感觉。但抱团股这边，汇川技术、亿纬锂能、万华化学、药明康德、迈瑞医疗、宁德时代、宁德时代纷纷大涨，茅台涨2.4%。





周末叶飞的一口大瓜，直接成为了这一切的原爆点。以至于今天三板以上的品种，统统没人敢接盘，小市值股票更无人敢动，叶总的这一击重锤，很可能成为今年行情的分水岭，让藏在水面下的抱团主线重新回归。你说这是偶然吗？我说是必然，只不过叶师傅这一套拳法，让一切都来得更早一些。





其实说A股的潜规则，哪有什么猝不及防？就讲大家最熟悉的——某些券商高位发研报配合主力诱导散户接盘的行为也不是一天两天？如果说黑吃黑这种还能算是不太见光的潜规则，那么A股这里面明着来的层层套路就是不胜枚举





说操纵股价是18家，保守看看180家也远远挡不住。有些东西已经成为某种灰蒙蒙的游戏规则，属于你知我知谁都知道，操盘的知道，进来投机的也知道。当然监管知道不知道我是不知道的。





你说就中源家居这种一眼垃圾的东西，加上之前主营产品拥抱自由的海产公司这种，传媒行业高质押套现这种，我就不一一枚举了。参与者能不知道这里面有问题？无非就是人性的贪婪，都觉得自己是天选之子，然鹅都想不到隔天就被人割了打俩鸡蛋包成了饺子。





所以互联网是个好东西，叶师傅打一套七伤拳，潜规则要见光。监管这一次必然是重拳出击。看周末的动态，是要狠狠地管一批、关一批、罚一批。这是好事。A股野蛮生长了太久，需要一些契机，让阳光照进来。





当然，过程也会伴随着更大的阵痛。这期间，一些小市值的新妖股，高位股，老妖股，甚至一些小券商，大家要保持警惕。但你能说这个过程中，倒逼着资金回归核心资产就是坏事吗？我还是一直以来的观点——小票无法脱离行情走出独立牛市，而假如说你真的相信A股能够走出牛市，也一定是以核心资产走牛为基础的牛市！！





脱离资金对于核心资产的认可，一切所谓的机会，都是镜花水月！！





很简单粗暴，但是大道至简，原本就没什么花哨。至于大家说市场分化。我们也反复讲过，正常的——因为我们要客观地承认，产业是会迭代的，产品是要不断的推陈的，有一些品牌，在某个时代是王者，但新的时代来临的时候，就是会被淘汰。





这样的故事，你在某阿胶上见到过，在当年的商业地产上也见到过





所以对于眼下的A股，最考验大家的不是能不能追上热点。而是敢不敢静下心来搞研究。





有些时候，你看着最快的路，反而最慢。你看着最慢的路线，最后会越走越顺。我们反正一直坚定自己的研究道路不动摇。我们就是认为——相比于花里胡哨，投资真正的核心，就是挖掘行业的内在价值。





所以这个周末团队又马不停蹄的走访了某外省的区域龙头。和企业的管理层深度的做了沟通。行业、产品、友商等等。这些过程很辛苦，数据的分析追踪也很枯燥。但我们相信，这是真正做好投资的方法。





永源团队，也愿意把更多最优质的研究成果，拿出来与大家分享。