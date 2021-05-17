周末叶飞的一口大瓜，让市场有点猝不及防？





其实哪有什么猝不及防。某些券商高位发研报配合主力诱导散户接盘的行为也不是一天两天？如果说黑吃黑这种还能算是不太见光的潜规则，那么A股这里面明着来的层层套路就是不胜枚举





说操纵股价是18家，保守看看180家也远远挡不住。有些东西已经成为某种灰蒙蒙的游戏规则，属于你知我知谁都知道，操盘的知道，进来投机的也知道。当然监管知道不知道我是不知道的。





你说就中源家居这种一眼垃圾的东西，加上之前主营产品拥抱自由的海产公司这种，我就不一一枚举了。参与者能不知道这里面有问题？无非就是人性的贪婪，都觉得自己是天选之子，然鹅都想不到隔天就被人割了打俩鸡蛋包成了饺子。





所以互联网是个好东西，叶总一套七伤拳打出来，潜规则要见光。监管这一次必然是重拳出击。





看周末的动态，这次是要狠狠地管一批、关一批、罚一批。这是好事。A股野蛮生长了太久，需要一些契机，让阳光照进来。





当然，过程也会伴随着更大的阵痛。这期间，一些小市值的新妖股，高位股，老妖股，甚至一些小券商，大家要保持警惕。





其实这也是为什么我们反复给大家说，追热点本质都是赌，真正的适合普通投资者的策略，就是好好地把握住看得懂的稳稳地幸福。





今天来看，还是如此，市场继续拥抱抱团，都不能说是82分化了，这是91分化了，算上st，有接近100家跌停个股了。两市近2700股下跌。





叶总的这一击重锤，很可能成为今年行情的分水岭，让藏在水面下的抱团主线重新回归。但话又说回来，抱团就是香啊