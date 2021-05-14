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真正的反转必须突破这一道“难关”

(2021-05-14 16:40:26)
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一根大阳线，千军万马来相见！两市高开高走，个股普涨，且逾百股涨超9%，午后大金融板块持续拉升，券商股掀涨停潮，光大证券、中金公司等多股涨停，创业板指在东方财富、亿纬锂能等权重带动下大涨3%

题材上今天是两个胖子带着整个市场高歌猛进。

一是华为，包括华为汽车，华为鸿蒙，华为数字；二是金融股，券商保险久违的透了口气。

又是周五发动的题材，比去年早了近一个月，去年6月才发动的券商，今年5月就等不及了，目前的上证横盘了二个多月今天这种中阳突破就是四渡赤水，如果量能能再放大一些可能会更好。但是不能有太多的奢望。

之前市场最悲观的时候我们讲过，宽幅震荡，明确的突破或者跌穿前，一定要淡化指数。所以前几天下跌真的是没什么恐慌的。指数只要没有极端的外部事件，一定会重新拉回来。我们也反复提示大家一定要跌下去敢买。

毕竟目前的政策大环境，虽然不太希望看到急涨，但是绝对是不希望看到下跌的。不然怎么IPO，不然怎么推动改革？很现实的问题。

板块最亮眼的是金融，牛市旗手券商和保险爆发， 浙商证券、光大证券、 中信证券、 中泰证券、 国联证券等多股涨停，超2000亿市值的 中金公司涨停， 中国人寿摸涨停。

券商和保险这种品种，说实话对于普通投资者不太好把握，低吸埋伏的可以继续持有，没有进场的追高难度有点大。毕竟这种体量的品种，持续拉升需要极大地量能支持，就目前的成交来看，持续保金融的难度还是有的。不过即便退一步金融真的形成了上涨趋势，也只能说明一个问题——市场对于行情重新进入高度热情的状态，届时其他板块的补涨也会马上展开，不用担心错过上车机会。

尤其大家注意一点，这一波拉升——最近一周以来——实际上成交量在温和的放大。这很有可能是源于顺周期对于盘面人气的带动。短线来看，顺周期因为调控降温，当然理所应当的出现了调整。但顺周期的基本面逻辑没有改。同时人气一旦待定短时间内只要有新的热点，就足以形成正循环反馈。行情最难捱的时刻可能已经过去了

这个周末，如果能再有点利好，给添把柴，就更妙了，下周重点看3500点争夺以及量能情况

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